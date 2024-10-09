Cenaze namazında tabuttan ses geldi: Kalp masajına rağmen hastanede öldü!

İstanbul Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı sırasında tabuttan gelen ses herkesi şok etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bayşu'ya kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Bayşu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Kızı tabuttan ses geldiğini söyledi"

Mahalle muhtarı Galip Akçay, cenaze sırasında yaşanan olayı şöyle anlattı: "Cenaze namazına katıldık. Kızı, tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde ben de tıkırtıyı duydum. Hemen ambulans çağırdılar. Sağlık ekipleri geldi, tabutu açtılar ve kontrol ettikten sonra hastaneye götürdüler."

Sağlık ekipleri kalp masajı yaptı

Mahalleli Erdoğan Baysal, o anları şöyle aktardı: "Cenaze geldiğinde, tabutu musalla taşına yerleştirdik. Ardından tabuttan ses geldiğini duyduk. Hemen ambulansı aradık, sağlık ekipleri kalp masajı yaptı ve Bayşu'yu hastaneye götürdüler." Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.