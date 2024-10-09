TCMB ilk faiz indirimini ne zaman yapar? İşte ekonomistlerin beklentisi

Beklentilerin üzerinde gelen eylül enflasyonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi beklentisini öteledi. Reuters'ın 8-9 Ekim aralığında yaptığı ankete katılan 10 ekonomistin altısı mart ayından beri sabit tutulan politika faizinin ilk kez aralık ayında indirileceğini tahmin ederken, kalan dördü ise ilk faiz indirim adımının ocak ayında gerçekleşmesini bekliyor.

Ankete katılan kurumların çoğu ilk faiz indirim adımının 250 baz puan olmasını bekliyor. Bu da mevcutta yüzde 50 seviyesinde bulunan politika faizinin yüzde 47.5 seviyesine gerileyeceğine işaret ediyor.

"Enerji fiyatlarındaki kalıcı artış faiz indirimini 2025'e erteleyebilir"

Swissquote Bankası Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya, aralık ayında 200-250 baz puanlık bir indirim beklediğini ancak enerji fiyatlarındaki kalıcı artışın, faiz indiriminin 2025'in ilk çeyreğine ertelenmesine yol açabileceğini belirtti.

"Bu beklentiye yönelik en büyük risk, enerji fiyatlarındaki kalıcı bir artışın enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürmesi ve ilk faiz indiriminin 2025'in ilk çeyreğine kayması" diyen Özkardeşkaya, enflasyonist baskıların hafiflemesi durumunda Türkiye'nin politika faizinin 2025 yıl sonuna kadar yüzde 30-35 aralığına çekilmesini beklediğini ekledi.

Yıllık olarak 2021 yılından beri ilk kez politika faizinin altında gerçekleşen TÜFE, eylülde yüzde 49.38 olarak gerçekleşti. TÜFE aylık yüzde 2.97 ile de beklentilerin üstünde arttı.

Anketlerde ne çıktı?

Eylül ayında gerçekleştirilen bir önceki Reuters anketinde, üç ekonomist faiz indirimine ekim ayında başlanacağını, dördü kasım ayında, kalan üçü ise aralık ayında indirim yapılacağını öngörmüştü.

Reuters anketlerine göre de, giderek daha çok kurum ilk faiz indirim beklentisini kasımdan önümüzdeki yıla doğru öteliyor. İlk indirimin zamanlamasına ilişkin beklentiler farklılık gösterse ekonomistler enflasyondaki düşüş ile beraber parasal gevşemenin çoğunun önümüzdeki yıl yapılacağı konusunda hem fikir.

Ankete katılan kurumların medyanına göre 2025 sonunda politika faizi yüzde 30 seviyesinde gerçekleşecek. TCMB enflasyonun aynı dönemde yüzde 14 seviyesine düşeceğini tahmin ediyor. Bu da önümüzdeki yıl tam 20 puan faiz indirimi beklendiği anlamına geliyor.

Karahan'dan 'enflasyon' mesajı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçtiğimiz hafta yaptığı sunumunda, dezenflasyon süreci ile alakalı kriterlerde alınacak bir miktar mesafe olduğunu, bu nedenle para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceklerini belirtmişti.

Eylül enflasyonunun beklentinin oldukça üzerinde geldiğini belirten Karahan, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarını "etkili şekilde" kullanacaklarını belirtti.