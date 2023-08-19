Çeşme'de silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanına gelen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ile 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede 10 kişi de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada bulundu.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, gece saat 02.15 sıralarında 2 araç ile eğlence mekanına gelen 5 kişinin özel güvenlik görevlisi ve içeride bulunan müşterilere ateş ederek kaçtıkları, bu sırada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası çıkan arbede nedeniyle yaralanan 10 kişi ile diğer 2 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarmamızın işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışma sonrasında kaçan şüpheliler M.M, B.Y, O.D, Ü.G. ve İ.A. suç aleti 3 tabancayla yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."