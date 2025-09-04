CHP 102. Kuruluş yıldönümünde parti programını yenileyecek

ANKARA (EKONOMİ)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kuruluşunun 102. Kuruluş yıldönümünde parti programını yenileyecek.

Genel Başkan Özgür Özel, hazırlanacak programın aynı zamana iktidar programı niteliği taşıyacağını söyledi. Son gelişmelerle ilgili ise Özel, “İsterlerse CHP’ye kayyum atasınlar biz yine de yolumuzda yürüyeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birlikte Yazdık Tarihi Birlikte Kuracağız Geleceği temasıyla kutlanacak kuruluş yıldönümü etkinliklerinin ilk gününde parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Partinin kuruluş dilekçesinin 9 Eylül 1923’te verildiğini hatırlatan Özel, Atatürk’ün ise 4 Eylül Sivas Kongresini kuruluş tarihi olarak kabul ettiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana CHP’nin çok önemli görevler üstlendiğini kaydeden Özel, bugün de aynı durumun yaşandığını aktardı.

Parti programının kuruluş yıldönümünde yenileneceği bilgisini veren Özgür Özel, bu kapsamda 81 il 977 ilçede danışma kurullarının toplandığını, esnaf, iş insanları dahil tüm kesimlerin görüşlerinin alındığını bildirdi.

Programın son şeklinin 600’ün üzerinde akademisyen ve bilim insanının katılacağı yuvarlak masa toplantılarında alacağını dile getiren Özel, bunun aynı zamanda partinin Cumhurbaşkanı adayının iktidar programı özelliği taşıdığını vurguladı.

Yaşanan son gelişmelere atıfta bulunarak, çok partisi siyasi hayatın tehdit altında olduğuna değinen Özgür Özel, “İsterlerse CHP’ye kayyım atasınlar, bütün illere kayyum atasınlar, istedikleri gibi siyasi mühendislik yapsınlar biz yine de yolumuzda yürüyeceğiz”