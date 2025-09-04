CHP'nin Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt, Bakırköy ve Güngören ilçe kongrelerine kayyum engeli!

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın 13 Eylül’de düzenlemek istediği ilçe kongresinin yapılamayacağına hükmetti.

İlçe Seçim Kurulu, mahkemenin tedbir kararını gerekçe göstererek, kongrenin yapılmamasına karar verdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur.

Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)' de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3.maddesi gereğince, '39.Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına' karar verilmiştir."

CHP kongrelerine art arda engel

Ataşehir'in ardından Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Güngören İlçe Seçim Kurulu da CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi.

Kongrelerin 13-14 Eylül'de yapılması planlanıyordu.