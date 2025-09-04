Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı: Panikle boğazını kestim

İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

"Bir miktar alacağım bulunmaktaydı"

Savcılık ifadesinde savcı Ercan Kayhan'ı 10 yıldır tanıdığını söyleyen Mustafa Can Gül, “Ercan Kayhan, yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü, sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. İşletme içerisinde bir miktar alacağım bulunmaktaydı. Bunu istediğimde aramızda tartışma çıktı. Bu tartışmalardan ötürü beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu. Kalan paramı yaklaşık 150 bin TL olarak biliyorum” dedi.

"O beni itince ben de onu itmeye başladım"

Habertürk'ten Ceylan Sever'in ulaştığı ifade de olay gecesi restorana parasını istemek için gittiğini söyleyen saldırgan şöyle devam etti:

“İlk olarak büfe içerisinde duran Bilal Bilgin’in yanına gittim ve kalan paramı istedim. Bilal, daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek 'dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım.

"Yere düşünce boğazını kestim"

Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimiz de masanın üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, arbede dışarıda da devam etti. Savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım.

Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim.

Ercan kanlar içinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım, işletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Ben sadece paramı almak için oraya gittim."

"Uyuşturucu madde etkisi altında değildim"

Psikolojik problemi olmadığını söyleyen saldırgan, “Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında değildim. Ben olay günü Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi, her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Ercan Kayhan'ı istemeden öldürdüğüm için pişmanım” dedi.