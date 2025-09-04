Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül tutuklandı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, suçlamaları kabul etti. Gül, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saatlerinde yemek yediği sırada Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği belirtildi.
Kayhan'ın cenazesi yarın defnedilecek
Öte yandan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.