Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde gittiği bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 21:15 sıralarında meydana geldi. Kayhan’a saldıran 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, olayın ardından suç aletiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Cenaze Adli Tıp’a götürüldü

Savcı Kayhan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Zanlının sabıka kaydı ortaya çıktı

Şüpheli Mustafa Can Gül’ün “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından kaydı olduğu, ayrıca 9 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.

Husumet yıllar öncesine dayanıyor

Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre zanlı, yaklaşık iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalışıyordu. O dönemde işletmeye sürekli gelen savcı Ercan Kayhan ile tartışma yaşadıkları ve aralarında husumet başladığı ileri sürüldü.

Yeşiloba işletmesinin etiketlendiği bir fotoğrafta Savcı Ercan Kayhan ile zanlı Mustafa Can Gül'ün aynı karede olduğu bir paylaşım göze çarptı.

Fotoğrafın, minnettarlık dolu bir teşekkür notu ile paylaşılmıştı. Savcı Kayhan ile zanlının kısa süre önce çekilen fotoğraf üzerinde "Bazı şeyler birden fazla teşekkürü kesinlikle hak ediyor. Her şey için teşekkürler" notu dikkat çekti.

Zanlının ifadesi: Kendimi kaybettim

Sabah'ın haberine göre zanlı Mustafa Can Gül ifadesinde şunları söyledi:

“Ben bu mekanda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım...”