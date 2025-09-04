  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den 'geliyoruz' paylaşımı
Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den 'geliyoruz' paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan gürsel tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “amacımız sorun çıkarmak değil, mevcut sorunları çözmek ve kardeşçe kucaklaşmak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den 'geliyoruz' paylaşımı
Takip Et

CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik yürütülen dava mahkemenin verdiği kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevi düştü.

Mahkemenin kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz" dedi.

Gürsel Tekin, şunları kaydetti:

"Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir."

Gündem
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı: Panikle boğazını kestim
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı
Bayrampaşa Belediyesi Meclisi’nde Ak Parti grubu salonu terk etti!
Bayrampaşa Belediyesi Meclisi’nde Ak Parti grubu salonu terk etti!
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül hakkında tutuklama talebi
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül hakkında tutuklama talebi
CHP'yi şikayet eden CHP'li konuştu: Davayı açmak için neden iki yıl bekledi?
CHP'yi şikayet eden CHP'li konuştu: Davayı açmak için neden iki yıl bekledi?
Düzce'de orman yangını: Helikopter ve 20 araç söndürme çalışmalarına katıldı
Düzce'de orman yangını: Helikopter ve 20 araç söndürme çalışmalarına katıldı
Körfezray Metrosu'nun temeli cumartesi günü atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli cumartesi günü atılacak