CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den 'geliyoruz' paylaşımı

CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik yürütülen dava mahkemenin verdiği kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevi düştü.

Mahkemenin kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz" dedi.

Gürsel Tekin, şunları kaydetti:

"Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir."