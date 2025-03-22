CHP, 23 Mart'ta 81 ilde 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuracak

CHP, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini yarın (23 Mart) gerçekleştirecek.

81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kurulacak. Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'da bitecek.

Üye olmayan vatandaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.Vatandaşlar oy kullanacakları yere onsecim.chp.org.tr adresinden de ulaşabilecek.

Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kurulacak.