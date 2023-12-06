CHP, 'B' planını devreye sokuyor

CHP, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için işbirliği teklifi götürdüğü İYİ Parti'den olumsuz yanıt alınca, bundan sonraki süreçte hızla sahaya inerek, bir yandan aday belirleme çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı, bir yandan da yeni ittifak seçenekleri için girişimde bulunmayı planlıyor.

CHP’de, İYİ Parti ile ittifak yapılmasa da son 3 seçimdir birbirlerini iyi tanıyan iki parti teşkilat ve seçmeninin, “taban ittifakı” yapmasıyla, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 2019’daki tablonun büyük ölçüde korunacağına inanılıyor.

Ancak, CHP’liler, son 3 seçimde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti örgütleri ve seçmeninin artık “akraba” gibi olduğunu savunuyor ve seçmenin tabanda ittifak yapacağına güveniyor.

İYİ Parti tabanını ikna edecek bir dil ve seçim stratejisi kurgulamanın önemine vurgu yapılıyor. Bunun için 2019’da, ittifakla kazanılan bazı yerlerde, İYİ Parti seçmenine de hitap edecek isimlerin adaylaştırılması planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin dünkü grup toplantısında “Eski dosttan düşman olmaz. İYİ Parti, geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir” sözleriyle bunun işaretini verdi.

Kulislerde konuşulan senaryolar

CHP kulislerinde de, “taban ittifakı”nın nasıl sağlanacağına ilişkin ise şu değerlendirmeler yapılıyor:

İYİ Parti’nin ittifak yapmaması elbette çok olumlu bir şey değil ama 2019’daki demokrasi ittifakı, 2024’te de seçmen tarafından yapılır. Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, bu demokrasi ittifakını sandıkta sağlamıştı. Yani Yavaş ve İmamoğlu’na oy verme alışkanlığı olan bir seçmen kitlesi var ve onların oylarını değiştirmesini beklemiyoruz.

2019’da ittifak deneyimini edindi. Yerel seçimlerde aday ve kadro önemli. Tavanda yapılan ittifaklar her zaman yerelde karşılık bulmuyor. Adayınız şehrin dokusuna uygunsa, parti ayrımı gözetmeksizin kendisine hizmet verecek kişiye oy veriyor. Özellikle CHP ve İYİ Parti, 2018 seçimlerinden bu yana hep yan yana yürüdü. İki partinin örgütleri birbirini çok iyi tanıyor, seçmeni ise neredeyse akraba oldu. İttifakı seçmen, sandıkta sağlayacak, biz de o seçmen dokusuna uygun halkı kucaklayan adaylar çıkardığımız taktirde sorun olmaz.

2019’da, İYİ Parti desteğiyle kazanılan yerlerde, daha ince eleyip sık dokuyacağız. O kentin dokusuna, İYİ Parti seçmeninin de oy verebileceği isimleri adaylaştıracağız.

İYİ Parti’nin seçim işbirliğini reddetmesinin ardından, CHP içinde, ittifakların tüm partileri kimliklerinde uzaklaştırdığı, ayrıca ittifakların birer pazarlık aracı haline döndüğü gerekçesiyle seçime ittifaksız girilmesini savunanlar da var. Bu görüşü savunanlar, yerel seçimlerde, seçmenin çoğunlukla “kazanacak iki aday” arasında tercih yaptığını, CHP’de olan büyükşehirlerde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) karşıtı seçmenin yine CHP adaylarına destek vereceği görüşünü savunuyor.

Ancak CHP içinde ağırlıklı görüş, özellikle Ankara ve İstanbul’un riske atılmaması için Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) başta olmak üzere seçim işbirliği için girişimde bulunulması yönünde.

HEDEP’le görüşme için acele edilmeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İYİ Parti’nin ardından, HEDEP ile de görüşerek, seçim işbirliği önermesi bekleniyor. CHP kaynakları, önümüzdeki süreçte bu görüşmenin yapılacağını belirtirken, “aceleci olunmayacağını” ifade ediyorlar. İYİ Parti’nin seçim işbirliğini reddetmesinin hemen ardından HEDEP’in kapısının çalınmasının şık olmayacağını belirten CHP kurmayları, Aralık ayı içinde bu görüşmelerin yapılabileceğini ifade ediyorlar. Aynı şekilde TİP ile de seçim işbirliğine dönük görüşmeler yapılması da olası görülüyor.

HEDEP yöneticileri, görüşmelerin şeffaf yürütülmesi, kayyum, siyasi tutuklular sorunu, Kürt sorunu konusunda çelişilmemesi koşuluyla, ittifak koşullarının görüşülebileceğini ifade ediyorlar. Bazı CHP kurmayları ise Özgür Özel’in, “Kürtler daha az eşittir” sözlerini anımsatarak, Kürt sorunu konusunda Özel’in net ve cesur açıklamalar yaptığına dikkat çekiyorlar.

İstanbul, Mersin, Adana’da Kürt seçmenin desteğinin alınması için HEDEP’le seçim işbirliği yapılması gerektiğini belirten bazı CHP milletvekilleri, “Türkiye’de en politik seçmen HEDEP seçmeni ve partilerinin aldığı karara da en sadık seçmen. O nedenle, eğer biz büyükşehirleri yeniden kazanmak istiyorsak, HEDEP ile seçim işbirliğini zorlamalıyız. Kurumsal ittifak olmasa da İYİ Parti tabanının da gönlünü kazanmalıyız” yorumunu yapıyorlar.

CHP aday belirleme çalışmaları için sahada

CHP’nin Pazartesi günü yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, milletvekillerinden oluşan heyetleri, aday belirlemek için illerde görevlendirdi. Milletvekillerinden oluşan heyetler, örgütlerin de görüşlerini alarak, belediye başkan adayları ile ilgili önerileri de içeren raporlarını hafta sonuna kadar genel merkeze iletecekler. CHP’nin belediye başkanı bulunmayan 657 yerde ise belediye başkan adayı belirleme yöntemi konusunda, örgütlere yetki verildi. Aday başvurusu olmayan yerlerde de il ve ilçe başkanları belediye başkan adayı gösterilecek.

CHP PM’de ayrıca, 2019 yerel seçimlerinde, İYİ Parti ittifakı ile kazanılan yerler için de özel çalışma yapılacak. Ankara ve İstanbul’da zaten adaylar belli olduğu için buralarda ilçe adaylarının belirlenmesinde belediye başkanlarına inisiyatif verilecek. Bu iki il dışında, İYİ Parti ittifakı ile seçim kazanılan il ve ilçelerde ise, İYİ Parti seçmeninin de tercihine uygun adayların çıkarılmasına dönük çalışma yapılacak.