CHP Genel Başkanı Özel, Tüm Emekli Sen Genel Başkanı Ergen ile görüştü

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ve yönetim kurulu üyeleriyle emeklilerin taleplerini içeren 100 bin imzalı dilekçeyi TBMM'ye sunmalarından önce bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, emekliler haklarını alana kadar sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini bildirdi.