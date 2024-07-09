İSO Başkanı Bahçıvan'dan, TÜİK'e sert tepki: Bazı kesimleri suçlamak yerine...

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın, “Şirket karları enflasyonun üzerinde artıyor. Türkiye’de şirket karları enflasyonu yukarı taşıyan etkiye sahiptir” yönündeki sözlerine İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan sert tepki gösterdi.

Bahçıvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜİK, bugün görev alanının dışına çıkarak enflasyon konusunda bazı kesimleri suçlamak yerine, toplumun geneli tarafından merak edilen enflasyon hesaplama yöntemiyle ilgili sorulara, daha ikna edici bir açıklama getirmeliydi" dedi.

TÜİK, bugün görev alanının dışına çıkarak enflasyon konusunda baz kesimleri suçlamak yerine, toplumun geneli tarafından merak edilen enflasyon hesaplama yöntemiyle ilgili sorulara, daha ikna edici bir açıklama getirmeliydi.@ist_sanayiodasi — Erdal BAHÇIVAN (@erdal_bahcivan) July 9, 2024

Alattin Aktaş'ın yazısı üzerine açıklama yapılmıştı

Yıllar sonra ilk kez TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelmiş ve ekonomi çevrelerinde merak edilen konularla ilgili gazetecilere bir sunum yapıp, sorularını yanıtlamıştı. Çetinkaya, TÜFE’de kapsanan 100 dolayında ürünün fiyatının hesaplamasından neden vazgeçildiğini anlatmaya çalıştığı toplantıda EKONOMİ yazarı Alaattin Aktaş’ın, Türkiye gündemine boma gibi düşen, "İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları" başlıklı yazısında yer alan bilgileri de değerlendirmişti.

Ortalama fiyat hesaplamalarının değişiklik gösterebileceğini belirten Çetinkaya, “Fiyatlar artarken aylık ortalama artış en son akılda kalan en yüksek artışı yansıtmaz” dedi. Alaattin Aktaş ise hesaplamayı nasıl yaptığını anlattığı bugünkü yazısında “Enflasyon hesaplaması yapmıyorum, devlet sırrı gibi saklanan fiyatlar üzerindeki perdeyi aralamaya çalışıyorum” dedi.

Hızla artan şirket karları enflasyonu körükledi

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya gazetecilere yaptığı sunumda yüksek şirket karlarını ve enflasyona etkisini sıkça vurguladı. Çetinkaya, “Şirket karları enflasyonun üzerinde artıyor. Türkiye’de şirket karları enflasyonu yukarı taşıyan etkiye sahiptir” dedi. Prof. Dr. Ensar Yılmaz’ın şirket karlarının 2018’den ve Covid salgınından sonra nasıl yükseldiğini ortaya koyan araştırmasına atıfta bulunarak, “Türkiye’deki fahiş şirket karları enflasyonu yukarı taşıyan bir etkiye sahiptir, akademik olarak bu gösterilmiştir.” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye’de gelir dağılımında ücretlerin oranı düşüyor, karlılık artıyor.” Bilgisini paylaşan Çetinkaya, “Avrupa’da da durum böyledir: şirket karlarının enflasyon üzerindeki etkisi 45%, işçilik maliyetlerinin ise 4,5%, Ayrıca Türkiye’de şirket kar artışları fahiş, yurtdışında değil.” demişti.