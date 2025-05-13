  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmara'da peş peşe depremler: Bursa 3.4 ile sallandı
Takip Et

Marmara'da peş peşe depremler: Bursa 3.4 ile sallandı

Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmara'da peş peşe depremler: Bursa 3.4 ile sallandı
Takip Et

Kandilli Rasathanesi, saat 14.49'da merkezi Bursa olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Gemlik merkezli depremin büyüklüğü 3.4 olarak kayıtlara geçti. Derinliği 12.8 olan deprem İstanbul'da hissedildi.

İstanbul güne depremle uyandı

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Söz konusu sarsıntı saat 07.18'de meydana geldi.

Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandıTürkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandıGündem
Akaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Tatil sezonu yaklaşıyor: Yunan adalarına gitmenin maliyeti ne kadar? İşte detaylar...Tatil sezonu yaklaşıyor: Yunan adalarına gitmenin maliyeti ne kadar? İşte detaylar...Ekonomi
Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkanlara para cezası uygulanacakUçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkanlara para cezası uygulanacakGündem

 

Gündem
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Halil Falyalı suç örgütüne yönelik dava 23 Ekim'e ertelendi
Halil Falyalı suç örgütüne yönelik dava 23 Ekim'e ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti
Ahmet Türk: Atılması gereken adımlar var, bunlar pazarlık değil, beklentidir
Ahmet Türk: Atılması gereken adımlar var, bunlar pazarlık değil, beklentidir
Tuncer Bakırhan: Barış helaldir, ertelemek haramdır
Tuncer Bakırhan: Barış helaldir, ertelemek haramdır
DUY İhbar Platformu işbaşında! Çocukları olumsuz etkileyen 2 bin 550 içerik engellendi
DUY İhbar Platformu işbaşında! Çocukları olumsuz etkileyen 2 bin 550 içerik engellendi