Marmara'da peş peşe depremler: Bursa 3.4 ile sallandı
Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, saat 14.49'da merkezi Bursa olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Gemlik merkezli depremin büyüklüğü 3.4 olarak kayıtlara geçti. Derinliği 12.8 olan deprem İstanbul'da hissedildi.
İstanbul güne depremle uyandı
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Söz konusu sarsıntı saat 07.18'de meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2025
GEMLIK (BURSA) https://t.co/vBBicFBQ6z
13.05.2025, 14:49:47 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 12.8 km#Kandilli