Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Rutte, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesinde Ankara'ya geldi.

Kritik zirve için geri sayım başladı

NATO'nun güvenlik politikalarını masaya yatıracağı kritik zirve, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da başlıyor. Uluslararası arenada büyük yankı uyandıran NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılacağı resmen duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahibi olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvede ev sahibi olacak. Bakan Fidan toplantıda, 76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiğini oluşturan NATO'nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı kılınmasının ve bu asli rolünün aşındırılmamasının önemini belirterek, bu yöndeki gayretlerin ağırlık merkezini ittifak dayanışmasının ve birliğinin daha da pekiştirilmesinin oluşturduğunu vurgulayacak.