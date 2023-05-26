"CHP, HDP'ye hiçbir söz vermedi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, HDP'lilerin "Bize sözler verdiler, o sözleri yapacaklar." söylemlerine ilişkin, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok." dedi.

Erkek, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

HDP'lilerin "Bize sözler verdiler, o sözleri yapacaklar." dediğinin hatırlatılması üzerine Erkek, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok." yanıtını verdi.

"Yüzde 1 oyu olmayan partilere şu kadar milletvekili verildi. Yüzde 8,5 oyu olan HDP'ye hiçbir şeyi vermeyeceğini söyleyip tam anlamıyla destek aldı. Nasıl olabilir?" diye bir tartışma var kamuoyunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter bütünlüğü ve buradaki ilkeleri konusunda hiçbir tavizin söz konusu olmayacağını mı ifade ediyorsunuz?" sorusu üzerine Erkek, şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle. Olabilir mi böyle bir şey? Biz kurtuluşun ve kuruluşun partisiyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesiyiz, demokrasinin güvencesiyiz. Bizim bütün sözlerimiz yazılıdır. Öyle kapalı kapılar ardında falan değil. CHP'nin kurultay kararlarına bakın, altılı masa olarak, Millet İttifakı olarak hazırladığımız mutabakat metinlerine bakın. Biz bunları açık ve şeffaf bir şekilde paylaşırız. Milletimizden başka kimseye söz vermeyiz."