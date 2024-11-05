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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Esenyurt'ta demokrasi mücadelesini devam ettiriyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt'ta demokrasi mücadelesini devam ettirdiklerini söyledi.

İHA
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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Esenyurt'ta demokrasi mücadelesini devam ettiriyoruz
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​​​​​​​Esenyurt Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Çelik, CHP'nin, Türkiye’nin ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında olduğunu söyledi.

Çelik, Esenyurt Meydanı'ndaki "demokrasi nöbeti"nin ikinci gününde olduklarını belirterek, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sürecine işaret etti.

Söz konusu operasyonla Türkiye'de seçmen iradesine darbe vurulduğunu savunan Çelik, ''Operasyonu yapanlar, avukatların hem evdeki hem de Esenyurt Belediyesi'ndeki aramalara katılmasına izin vermediler. Bu yönüyle delil olarak sunulan unsurların da geçerli olmadığını ifade etmek isteriz. Bugün Esenyurt'ta demokrasi mücadelesini devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Çelik, Esenyurt'ta seçmen iradesine ikinci bir darbe daha vurulduğunu öne sürerek, "Esenyurt'un seçilmiş belediye meclis üyelerine tebligat gönderilerek yetkilerinin memurlara devredildiği bildirildi. Mardin, Batman ve Halfeti‘de de seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumlar atandı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İstanbul Milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Enis Berberoğlu ile bazı partilerin İstanbul il başkanları da destek amacıyla alanda yer aldı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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