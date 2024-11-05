Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir TV programında çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk'te gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde olduğunu söyleyen Işıkhan, "Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak" dedi.

"Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz"

Emeklilik sisteminde değişiklik olup olmayacağına ilişkin de konuşan Işıkhan, şunları söyledi:

"Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi gözönüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz."

"2024 yılında 2 bine yakın sağlık hizmeti sunucusunu denetlemiş olacağız"

Işıkhan, "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasına yönelik olarak, "Vatandaşlarımızından önemli istirhamımız olacak. Ziyaret ettikleri, fark ettikleri hastanelerde, kuruluşlarda bir anormallik veya sıkıntıyla karşılaştıklarında Alo 170 veya Cimer'e başvurularını rica ediyoruz. Rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En önemlisi sağlık ödemelerinin denetimi. Yapay zekayı kullanarak bize gelen faturaların denetimlerini elektronik ortamda inceleyeceğiz" dedi.

SGK'da faturaları inceleyen çok güçlü bir ekip olduğunu dile getiren Işıkhan, "İnsan olduğu için hata yapma olasılığı yüksek. Yapay zekaya yüklendiğinde hemen analiz edilebilecek, standart dışı, aykırı uygulama varsa bize copilot otomatik olarak verecektir. Bu verileri kullanmak durumundayız. Çağımızda verilerin değerlendirilmesi çok önemli. 2024 yılında 2 bine yakın sağlık hizmeti sunucusunu denetlemiş olacağız. Hastaneler, tıp merkezleri, eczaneler, gözlükçüler ve diğer sağlık hizmeti veren sunucularımızı denetim sürecine alıyoruz. Mali boyutta faturalar ve diğer hususlarda mevzuata aykırı hususlar olursa müdahale ediyoruz" dedi.