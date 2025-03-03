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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Haber Merkezi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, açılan soruşturmayı Halk TV'ye konuşarak doğruladı. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.

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