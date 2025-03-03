"Adnan Beker" iddiası CHP'de tepkilere neden oldu: "CHP rozeti işportaya düşürülemez"

Kasım 2024'te İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in, CHP'ye katılacağına ilişkin iddiaya CHP içinden eleştiriler geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Haberlerin doğru olmamasını umuyorum. Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir. Başka partilerden AKP’ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez."

Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker’in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum.



Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır.



14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayına oy… — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) March 3, 2025

"Haberlerin doğru olmadığını umuyorum"

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak ise "..Yaptığı açıklamalarla, başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrolarına ve kurumsal kimliğine sistemli olarak saldıran bağımsız milletvekilinin, partimize geçeceğine dair haberlerin doğru olmadığını umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından;

- Partisinin içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini, oy da istemediğini söyleyen,

- Erdoğan'ı desteklediğini açıkça ifade eden,

- Mensup olduğu ittifakın seçimi kazanması halinde ülkeyi… — Faik Öztrak (@faikoztrak) March 3, 2025

"CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değil"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de "Cumhuriyet Halk Partisi, siyasetin ilkelerine ve etik değerlere bağlı bir mücadele hareketidir. Bu parti, sadece günü kurtarmak için yön değiştirenlerin, dün söylediklerini bugün inkâr edenlerin adresi olamaz. CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, siyasetin ilkelerine ve etik değerlere bağlı bir mücadele hareketidir. Bu parti, sadece günü kurtarmak için yön değiştirenlerin, dün söylediklerini bugün inkâr edenlerin adresi olamaz.



14 Mayıs seçimlerinde, içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı… — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) March 3, 2025

Adnan Beker ne demişti?

İYİ Parti'den istifa eden Ankara vekili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddia edildi.

Kasım 2024'te İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in salı günü (yarın) CHP'ye geçeceği iddia edildi. Beker daha önce 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklamış ve 6'lı masayı "O masa Pursaklar'ı bile yönetemezdi" sözleriyle eleştirmişti.

Beker, 2023'teki seçimlerde İYİ Parti'den Ankara 2'nci Bölge milletvekili seçilmişti. 16 Kasım 2024'te sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.