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"Adnan Beker" iddiası CHP'de tepkilere neden oldu: "CHP rozeti işportaya düşürülemez"

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağına dair iddialar bazı CHP'li isimlerin tepkisini çekti. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "CHP rozeti işportaya düşürülemez" ifadesini kullanırken Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Bu haberlerin doğru olmadığını umuyorum" dedi. CHP'li İlgezdi ise "CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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"Adnan Beker" iddiası CHP'de tepkilere neden oldu: "CHP rozeti işportaya düşürülemez"
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Kasım 2024'te İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in, CHP'ye katılacağına ilişkin iddiaya CHP içinden eleştiriler geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Haberlerin doğru olmamasını umuyorum. Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir. Başka partilerden AKP’ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez."

"Haberlerin doğru olmadığını umuyorum"

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak ise "..Yaptığı açıklamalarla, başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrolarına ve kurumsal kimliğine sistemli olarak saldıran bağımsız milletvekilinin, partimize geçeceğine dair haberlerin doğru olmadığını umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değil"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de "Cumhuriyet Halk Partisi, siyasetin ilkelerine ve etik değerlere bağlı bir mücadele hareketidir. Bu parti, sadece günü kurtarmak için yön değiştirenlerin, dün söylediklerini bugün inkâr edenlerin adresi olamaz. CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir" ifadelerini kullandı.

Adnan Beker ne demişti?

İYİ Parti'den istifa eden Ankara vekili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddia edildi. 

Kasım 2024'te İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in salı günü (yarın) CHP'ye geçeceği iddia edildi. Beker daha önce 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklamış ve 6'lı masayı "O masa Pursaklar'ı bile yönetemezdi" sözleriyle eleştirmişti.

Beker, 2023'teki seçimlerde İYİ Parti'den Ankara 2'nci Bölge milletvekili seçilmişti. 16 Kasım 2024'te sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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