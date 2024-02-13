Son dakika: CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul ilçe adayları açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

Konuşması sırasında bir grup partilinin protesto ettiği İmamoğlu, "Kızanlar üzülenler olacak herkes bir şekilde bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı aday oldu kazandı kazanamadı her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikaye çıkar, tartışmalar yapılabilir" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kızanlar üzülenler olacak herkes bir şekilde bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı aday oldu kazandı kazanamadı her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikâye çıkar, tartışmalar yapılabilir. sizi burada temin ediyorum ben hepinizin huzurunda il başkanımıza teşekkür ediyorum. il başkanı kurulan sistemle birlikte tek tek ilçe ilçe araştırarak ilçe başkanlarıyla konuşarak, bakın ben ilçe başkanlığı süreçlerini de bilirim, dolayısıyla aday adaylarına nasıl bir ilgi veya belediye başkanlarına nasıl bir ilgi süreci yaşanıştır bilirim, benim şahit olduğum 4 süreçle ilgili en araştırmacı en demokrat herkese gereken saygıyı gösteren süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. il başkanım sana teşekkür ediyorum, bu kadar net. İstanbul seçimi a kişisi b kişisi seçimi değil. Bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum sonsuz bir mücadele gücüyle sonsuz bir idealizm yolculuğunda gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil.

"Burası CHP kürsüsüdür, herkesin saygı duyması gerekir"

Bugün ortaya konan siyaset manzarası gereği bütün oluşumlara rağmen halkın ittifakını, kentin uzlaşmasını, farklı siyaset görüşünde olan insanların bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk. O bakımdan duygusal tepkisini ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir.

Beş yıldır hibçir parti ayrımı yapmadan bütün ilçe belediyeleriyle çalışmak için her yolu denedik deniyoruz ama her seferinde bir takım dirençlerle karşılaşıyoruz. bu direncin kaynağının neresi olduğunu kim olduğunu bütün ülke biliyor. maalesef özellikle ak aprtili pek çok ilçe başkanı bizimle yan yana gelemediler bile. Görüşlerini almamıza rağmen ilçelerinde yaptığımız her işte onları açılışlara davet ettiğimiz halde onlar gelemediler. bunu tercih edenler var gelenler de var. onlara teşekkür ediyorum. ben ilçe beldiye başkanı olarak bir kez bile davet edilkmediğim bir kez bile ziyaret edilmediğim, ilçe belediye başkanlığı döneminde yirmi kere gelse onunla gezrdim. Çünkü bu makamlar millete ait makamlar işte bunu anlamıyorlar. Onlar kendilerini vatandaşa değil onlar kendilerini bir kişiye sorumlu hissediyorlar. Bunu yıkacağız, bunu yıkacağız! Talimatı halktan değil bir kişiden alıyorlar.

Milletle alay etmek demektir bu milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Ama millet aldanmayacak. Göreceksiniz milletimiz için çalışmaya devam edceğiz çünkü ne yaptıysak bu millet için yaptık hem de onlardan çok daha hızlı ve çok daha ucuza, daha kaliteli ve doğru bir biçimde yaptık. İlk dönemde yaptığımız 65 km yolu İstanbul'u beş dönem hem de hükümet 20 yılında kendilerine aitken yönettiler bu kadar çok metroyu yapamadılar. Bu hızla bu kadar düzgün bir finansman yöntemiyle yapabildikleri bir tek dönemeleri yok. İsteseler de yapamazlar. Onların israf düzenine hizmet eden yönetim anlayışıyla eşe dosta kamu kaynağı dağıtan iş ahlakıyla bu işler yapılamaz. Bakın beş yılda bizden öne akıllarına gelmemiş ihmal edilmiş onlarca konuya el attık. Ne yaptıysak birilerine rant üretmedik yeşil alanları meydanları talan etmedik. Tam tersine buraları ihya ettik, güzelleştirdik. Halktan kaçırılan ne varsa vatandaşın kullanımına açtık. Bazen ne yazık ki devletin gücünü bile çekinmeden karşımıza dikmeye çalıştılar. Polisimizi kendi emellerine alet ettiler. Ama biz yılmadık. Valla milletin malını işgal eden varsa orayı gittik yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz. Bir kişinin kazandığı değil 16 milyon insanın kazandığı dönemi başlattık. İstanbul'un gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardık. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz.

(İmamoğlu ceketini çıkarttı) Ben ceketi çıkardım, siz de çıkartmaya hazır mısınız?

Bu kardeşiniz size söz veriyor bu şehirde kimsenin inancına kimsenin siyasi düşüncesine kimsenin yaşam tarzına bakmadan ayrımcılık yapamdan adil ve özgür bir kent, bu şehir herkesin şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri. Bu şehirde 16 milyon özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu şehirde vatan sever, bayrağını seven Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde cumhuriyetin izinde yürüyecek 16 milyon insan var. İstanbulluların istediği olacak. Onun için buradayız."

İmamoğlu'ndan sonra kürsüye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir irade koyacağız. Bütün İstanbuluların helal oyları bizlere emanet, biz sandıkları koruyacağız" dedi.

CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Bakırköy: Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

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