CHP Kurultayı için "ihtiyati tedbi" talebiyle açılan davaların tamamı reddedildi

Ankara 17’inci, 31’nci ve 42’inci Asliye Hukuk Mahkemeleri, CHP 38’inci Olağan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların tamamını reddetti.

"Kayyumu bekleyenler umduklarını bulamadı"

Gelişmeyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftci açıklamada, "4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme reddetti

"İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir" bilgisini veren Çiftci, şunları söyledi:

"Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir."

"Piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur"

Çiftci ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur" dedi.