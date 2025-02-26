  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Kurultayı için "ihtiyati tedbi" talebiyle açılan davaların tamamı reddedildi
Takip Et

CHP Kurultayı için "ihtiyati tedbi" talebiyle açılan davaların tamamı reddedildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara 17’inci, 31’nci ve 42’inci Asliye Hukuk Mahkemelerinin, CHP 38’inci Olağan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların tamamını reddettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Kurultayı için "ihtiyati tedbi" talebiyle açılan davaların tamamı reddedildi
Takip Et

Ankara 17’inci, 31’nci ve 42’inci Asliye Hukuk Mahkemeleri, CHP 38’inci Olağan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların tamamını reddetti.

"Kayyumu bekleyenler umduklarını bulamadı"

Gelişmeyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftci açıklamada, "4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme reddetti

"İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir" bilgisini veren Çiftci, şunları söyledi:

"Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir."

"Piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur"

Çiftci ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur" dedi.

Özgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon varÖzgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon varGündem

 

Gündem
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil aylık gelirini açıkladı
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil aylık gelirini açıkladı
Seçil Erzan davasında Fatih Terim’e zorla getirme kararı
Seçil Erzan davasında Fatih Terim’e zorla getirme kararı
Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayın ve çekim yasağı kaldırıldı
Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayın ve çekim yasağı kaldırıldı
Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek: "Benim 'babam' nasıl ırkçı olabilir?"
Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek: "Benim 'babam' nasıl ırkçı olabilir?"
Türk-İş 2 sendikayı disipline sevk etti
Türk-İş 2 sendikayı disipline sevk etti
Kültür Bakanı Ersoy, Kartalkaya'daki otel yangını komisyonuna katılmadı: Muhalefet komisyonu terk etti
Bakan Ersoy, Kartalkaya'daki otel yangını komisyonuna katılmadı: Muhalefet komisyonu terk etti