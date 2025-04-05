CHP kurultayında yarış kalabalıklaşıyor: Eski milletvekili, oyuncu Şimşek de aday oldu

22. dönemde CHP Milletvekili olan oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin yarın (6 Nisan Pazar günü) yapılacak olağanüstü kurultayında aday oldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da yapan eski milletvekili Şimşek, mevcut başkan Özgür Özel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile genel başkanlık için yarışacak.

2002-2007 yıllarında CHP’de Milletvekili olan Berhan Şimşek, sinema oyuncusu ve yönetmenlik de yapmıştı.

Adaylar kimler?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart’ta İstanbul’da İBB başta olmak üzere bazı belediyelerde yapılan soruşturma ve operasyonlar sonrası olası kayyum atanması girişimlerini engellemek için 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamıştı. Özel, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel aday olurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını açıkladı. Özel’e rakip olarak Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski Milletvekili Berhan Şimşek de yarışacak.

Berhan Şimşek kimdir?

15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Şimşek, 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu oldu. İlköğretim eğitimini Bayburt’ta, ortaöğrenim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı.

1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, oynadığı filmler Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin olurken, televizyon dizisi yönetmenliği de yaptı. Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödülleri sahibi olurken, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesi.

Berhan Şimşek, Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları yazdı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçildi. Dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yapan Şimşek, TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Milletvekili olarak Meclis çatısı altında, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunan Şimşek, 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptıktan sonra aktif siyasetin içinde yer almıyordu.