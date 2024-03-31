CHP lideri Özel oyunu kullandı: Bu seçimin kaybedeni olmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı memleti Manisa'da oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Ailesi ile birlikte Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan Özel, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan olarak ilk kez oy kullanan Özel, "Bu seçimin kaybedeni olmayacak" dedi.

CHP lideri Özel'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

“Değerli basın mensupları, hepinize merhaba iyi bir pazar günü diliyorum. Bugün sizler iş başındasınız, vatandaşlarımız ise ülkenin beş yıllık geleceğini belirlemek için sandık başında. Bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.

Türkiye’deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz.

Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalara sahne oldu, haksızlıklar oldu ancak çok büyük aksilikler olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa’da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz."

"Herkesi sakinliğe davet ediyorum"

"Yüksek Seçim Kurulu’nu takip ediyoruz .Sayın Başkanın ifadesiyle şu ana kadar seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir istenmeyen olaylar ortaya çıkabilir. Bugün herkesi sakinliğe davet ediyorum. Seçimin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Sandıklar açıldıktan sonuçlar ilan edilene kadarki süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada en önce silahlardan uzak durulması gerektiğini söylüyoruz. Bir kurşun hayat karartabilir.

Partimize mensup veya bize oy atıp sonuçlardan memnun olacak kişiler elbette sevineceksiniz taşkınlıktan uzak durmayı öneriyorum ve bu seçimin kaybedeni olmadığını hatırlatmak isterim.

Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek Türkiye’nin birliğine beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 30 milyon kişiyiz ama yarın Türkiye’de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız, siyasiler de böyle yapacak vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak hep birlikte önümüze bakacağız."

"Milletin kararına saygılı olacağız"

"Biz Türkiye’de her birinin Türkiye’de üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarda halkımızın karşısındaydım. Bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız. Bundan sonraki süreci de dikkatle takip edeceğiz.

Bu sabah saat 8:30 itibarıyla partiden yapılan raporlamada Türkiye genelinde yüzde 98 buçuk oranında birinci sandık görevlilerimizin yerlerinde olduklarını öğrendik. Oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Sonrasında hangi partiye atıldıysa onun namusudur. Oylar bu şekilde korunacak.

Bir kez daha bize bugün eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar herkese hayırlı uğurlu olsun."