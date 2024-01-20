CHP lideri Özgür Özel: Birileri başka bir Ankara düşlüyor, burun kıvırıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesince düzenlenen Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış törenine katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Abidinpaşa Köşkü'nün tarihsel sürecini, dijital, modern imkanlarla gençlerin kullanımına sunanlara teşekkür etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur" sözünü anımsatan Özel, "Birileri başka bir Ankara düşlüyor. Ankara'nın, devletin köklü kurumlarını İstanbul'a taşımayı hayal ediyorlar. Ankara'ya burun kıvırıyorlar. Çünkü bu Ankara'nın, Gazi'nin Ankara'sı, onun büyük vizyonu olduğunu biliyorlar. Ve cumhuriyetin kurucu kadrolarına duydukları husumetle, cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerlerle yaşadıkları çelişkilerle bir aşındırmanın telaşı içindeler." dedi.

Kendilerinin anayasayı, halkın iradesini savunanlar olduklarını söyleyen Özel, "Biz 150 yıldır yürüdüğümüz yoldan da peşinden gittiklerimizden de kurduklarına sahip çıkmaktan da çok memnunuz. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz." açıklamasını yaptı.

CHP'li belediyelerin dürüstlük, temizlik, şeffaflık ve halka hizmet demek olduğunu belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Elbette müze demek, yeşil demek, orman demek, insan demek, sosyal donatı alanlarına önem vermek demek. Parklara, bahçelere önem vermek demek. Sosyal yardımlara önem vermek, halkçı belediyecilik yapmak demek. Sadece sahip çıkması gerekenlere yapması gerekenleri yapmak değil örneğin eksik kalan bir caminin temizliği, bakımı, okulun boyası demek. Geçim derdinde olanlara önemli sosyal yardımlar yapmak demek."

"Adaylarımıza kefiliz"

Parti genel merkezinde dün emeklilerle bir araya geldiklerini hatırlatan Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesinin emeklilere yönelik yardımlarından bahsetti.

Ankara'daki CHP'li tüm belediye başkanlarından gurur duyduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Herkese diyorum ki bir düşünün, insanlar nereden nereye gidiyorlar? Nerenin hayalini kuruyorlar? Göç alan kentler, ilçeler Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde; insanların göç edip ayrılmak istediği yerleri başkaları yönetiyor. Peki herkesi Çankaya'ya getirebilir miyiz? Herkesi Yenimahalleli yapabilir miyiz? Herkes Karşıyaka'da, Kadıköy'de oturabilir mi? Olmaz. Ama 31 Mart seçimlerinde eğer Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine oy verirseniz böyle halkçı belediye başkanları ve bu güzel hizmetler sizin beldenize, ilçenize, şehrinize gelebilir.

Bütün adaylarımıza kefiliz. Ayrıca ilk kez Cumhuriyet Halk Partili olacak belediyeler, mevcut başkanlarımızın deneyimlerinden, Kardeş Belediye uygulamalarından yararlanacaklar. Cumhuriyet Halk Partisinin Avrupa'daki, dünyadaki siyasi akrabalarının yönettiği kentlerle kardeş belediye olacaklar ve o kentler çok kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği bu güzel kentlere benzemeye başlayacak. Böyle yeşil, böyle huzurlu, böyle dayanışma içinde kentler için tüm yol arkadaşlarımıza desteklerinizi bekliyoruz."