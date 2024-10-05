CHP lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim; normalleşme bitmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ve Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’nun sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı adayı değilim"

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Gelecekteki seçimin cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Seçmenin, Erdoğan karşısında ayağa kalktı diye bana kızıp oy vermeyecek hali yok. Ama bizim partinin sözünü duyabilecek AK Parti’ye önceden oy vermiş seçmen şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapatmıyor. Bu bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bu yüzden ben her türlü bedeli ödemeye hazırım. Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım."

"Sanki 2017’ye kadar ayağa kalkmadık, Erdoğan’ı Meclis’te ayakta karşılamasıyla ilgili anket yaptıracağım"

Özel, CHP’nin Erdoğan’ı Meclis’te ayakta karşılamasıyla ilgili anket yaptıracaklarını söyledi. Özel, “CHP seçmeninin desteğinde azalma olabilir. Çok kötü aksettiriliyor. Sanki 2017’ye kadar kalkmadık. Daha önce sanki Abdullah Gül’e kalkmamışız gibi, Erdoğan’a kalkmamışız gibi, 2021’de kalkmamışız gibi” diye konuştu.

"Biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız’ diyenler bizden giden tepki oylarını alıyor"

CHP’yi muhalefetten kurtarmak istediğini söyleyen Özel, “Bir tanesi çıkmış, ‘Biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız’ diyor. Partinin oyu yüzde 1,5. Bizden giden tepki oylarını alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte” diyerek Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a yüklendi.

"Normalleşme bitmedi, gerekli görürsem Erdoğan ile bir daha konuşurum"

Yasama yılının yeniden açılışında Erdoğan'ın CHP grubu tarafından ayakta karşılanmasıyla yeniden alevlenen "normalleşme" tartışmalarına ilişkin olarak da konuşan Özel, "Normalleşme bitti diyorlar, bitmedi. Ben gerekli görürsem gider Erdoğan ile bir daha konuşurum. 28 Şubat paşalarını istedim, hallettiler; ben de teşekkür ettim" dedi.

Erdoğan ile koalisyon yapacak iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile koalisyon yapacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Özel, “'Acaba MHP gibi mi yapacak?’ diyorlar. Niye yapayım? İlk olarak ben partiyi iktidar yapmaya çalışıyorum. Ama ben bunu yaparken ortalama seçmenin ne hissettiğine bakarım” diye konuştu.