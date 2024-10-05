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MEB’den ‘4+4+4’te revizyon sinyali: Şıklı eğitim modeli mi geliyor?Liseye 3+1 diploma modeli iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 4+4+4 sisteminde revizyon sinyali geldi. Peki yeni model nasıl olacak? İddiaya göre masadaki seçenek şıklı eğitim modeli... İleri sürülenlere göre şıklı eğitim modeli hayata geçerse diplomalar “Normal Lise” ve “İleri Lise” diye ikiye ayrılacak. Üniversitelerin lisans bölümlerine gitmek istemeyenler lisede 3. yılın sonunda “Normal Lise” diploması alacak.

Haber Merkezi
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MEB’den ‘4+4+4’te revizyon sinyali: Şıklı eğitim modeli mi geliyor?Liseye 3+1 diploma modeli iddiası
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konan 4+4+4 sisteminde revizyon sinyali verildi. Ömer Dinçer döneminde getirilen 12 yıllık kesintisiz eğitimin lise evresinde değişiklik yapılması gündeme geldi. Düzenleme sinyalini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci verdi.

MEB ve ÖSYM iş birliğinde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu’nda konuşan Yelkenci, “Kademeler arası geçişle dolaylı, mesleki ve teknik eğitimde niteliği artırmakla doğrudan ilişkili bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı... Bu dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikârdır. Bu noktada çalıştaylarda ve panellerde bu konular gündeme gelirse detaylı bir şekilde tartışılırsa Millî Eğitim Bakanlığına büyük bir katkınız olacağını politika geliştirmede özellikle ifade etmek isterim” dedi.

Şıklı seçenek masada iddiası: Üniversiteye gitmek istemeyenler 3 yılda mezun olacak

Bakanlık çevrelerinde bazı liselerin eskisi gibi 3 yıla inebileceği iddiası konuşuluyor. Masadaki seçeneklerden birinin şıklı eğitim modeli olduğu iddia ediliyor. Eğer bu model hayata geçerse ileri sürülenlere göre diplomalar ‘Normal Lise’ ve ‘İleri Lise’ diye ikiye ayrılacak. “Normal lise” diploması almak isteyen öğrenciler 3 yılda mezun olacak. Bunlara sınav başarı ortalamalarına göre diploma notu verilecek. Öğrenciler 3’üncü yılın sonunda iş hayatına atılabilecek. Bu gençler mesleki tecrübe kazanacak. Böylece kalifiyeli eleman yetişmesine katkı verilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 4 eğitim alacak. Bu öğrencilere “İleri Lise” diploması verilecek.

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