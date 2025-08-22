AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

Yaz okulu sınavları, özellikle mezuniyet için son birkaç dersi kalan öğrenciler için kritik bir fırsat sunuyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinin ardından düzenlenen yaz okulu sınavları, öğrencilerin akademik durumlarını netleştirerek mezuniyet yolundaki son engelleri kaldırıyor.

AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 yaz okulu sınav sonuçlarını bugün duyurdu. Sınavlara katılan öğrenciler, başarı durumlarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yönlendiriliyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarıyla, öğrenciler yılın son sınav sürecini de tamamlamış oldu.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını öğrenmek oldukça kolay. İlk Anadolu Üniversitesi’nin resmi öğrenci bilgi sistemine (aof.anadolu.edu.tr) T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın. Sistemde yer alan “Sınav Sonuçları” sekmesinden yaz okulu notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.