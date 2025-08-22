TOGG'un yeni modeli T10F testleri başarıyla tamamlandı: Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?
TOGG, yeni sedan modeli T10F’nin farklı iklim ve yol koşullarındaki testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yakın zamanda satışa çıkacak olan yeni sedan modeli T10F'nin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
TOGG, X hesabından konuyla ilgili videolu bir paylaşım yaptı
Paylaşımda farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F'nin, her aşamadan başarıyla geçtiği duyurularak, "Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadelerine yer verildi. Ayrıca videoda, araca ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.
T10F yollara çıkmak için gün saymaya başladı
Bu arada Togg'un sedan modeli T10F yollara çıkmak için gün saymaya başladı. Togg T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması beklenirken, ilk teslimatın da aynı ay içerisinde yapılması planlanıyor.
