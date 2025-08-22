  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. TOGG'un yeni modeli T10F testleri başarıyla tamamlandı: Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?
Takip Et

TOGG'un yeni modeli T10F testleri başarıyla tamamlandı: Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?

TOGG, yeni sedan modeli T10F’nin farklı iklim ve yol koşullarındaki testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOGG'un yeni modeli T10F testleri başarıyla tamamlandı: Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?
Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yakın zamanda satışa çıkacak olan yeni sedan modeli T10F'nin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

TOGG, X hesabından konuyla ilgili videolu bir paylaşım yaptı

Paylaşımda farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F'nin, her aşamadan başarıyla geçtiği duyurularak, "Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadelerine yer verildi. Ayrıca videoda, araca ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

T10F yollara çıkmak için gün saymaya başladı

Bu arada Togg'un sedan modeli T10F yollara çıkmak için gün saymaya başladı. Togg T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması beklenirken, ilk teslimatın da aynı ay içerisinde yapılması planlanıyor.

Çanakkale Gelibolu'da orman yangını (Video)Çanakkale Gelibolu'da orman yangını (Video)Gündem

 

AFAD duyurdu: Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde depremGündem

 

Otomotiv
Tesla'dan Cybertruck fiyatlarına zam
Tesla'dan Cybertruck fiyatlarına zam
Japon otomobil üreticileri fiyatlara tarife zammı yaptıkları iddialarını reddetti
Japon otomobil üreticileri fiyatlara tarife zammı yaptıkları iddialarını reddetti
Alman devi geçmişini geride bırakıyor! Volkswagen dizel skandalı sonrası yeni zafer peşinde
Alman devi geçmişini geride bırakıyor! Volkswagen dizel skandalı sonrası yeni zafer peşinde
Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi!
Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi!
BYD harekete geçti: Fin distribütörle ortaklık kurdu
BYD harekete geçti: Fin distribütörle ortaklık kurdu
Tofaş, Stellantis Otomotiv ile birleşme kararını KAP'a bildirdi
Tofaş, Stellantis Otomotiv ile birleşme kararını KAP'a bildirdi