Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan soruşturmalar kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkanvekili seçimi bugün yapıldı.

CHP grubunun adayı Sefer Karaahmetoğlu olurken, AK Parti oylamaya Süleyman Baba'yla katıldı. Karaahmetoğlu ilk turda 17, Baba ise 13 oy aldı. İkinci turda da bu tablo değişmeyince bir sonraki tura kaldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu oldu

Üçüncü turda Sefer Karaahmetoğlu 16, Süleyman Baba 14 oy aldı. Seçimlerin dördüncü turunu 16 oyla CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazandı. AK Parti’nin adayı Süleyman Baba ise 14 oy aldı.

Seçim sırasında belediye meclisinde gerginlik yaşandı. Bir üye telefonla çekim yapınca "Israrla çekim yapıyorsunuz" diye itirazlar yükseldi.

CHP'li üyeler slogan atarak salona girdi

CHP'li Meclis üyeleri seçim öncesi salona girerken, "İnan Güney onurumuzdur", 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarını attı.

Sefer Karaahmetoğlu kimdir?

Avukat Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden meclise giren Karaahmetoğlu, parti içinde aktif bir sorumluluk üstleniyor. Hukuk alanındaki mesleki geçmişiyle tanınan Karaahmetoğlu, aynı zamanda yerel siyasette uzun süredir etkin rol oynuyor.

Ne olmuştu?

İBB'ye yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 45 kişi, 15 Ağustos sabahı gözaltına alınmıştı. İnan Güney'in de olduğu 45 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, İnan Güney ve 19 kişi hakkında tutuklama talep etti. 24 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindeki 8 kişi tutuklandı.