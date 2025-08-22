AÇEV’den okulun ilk gününde ihtiyaç sahibi çocuklara destek

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 30 yılı aşkın süredir sosyal ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle gelişimleri risk altında olan çocukları destekliyor. Vakıf, erken yaşlardaki çocuklara ve ailelerine yönelik müdahale programlarıyla, sağlıklı bir erken çocukluk dönemi geçirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için çalışıyor.

AÇEV, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere okul öncesi eğitimi sonrasında birinci sınıfa başlayacak ihtiyaç sahibi çocukları, okul malzemelerinden oluşan İlk Okul Çantam ile buluşturmaya hazırlanıyor. AÇEV uzmanları tarafından özel olarak tasarlanan bu çantalar, sadece kırtasiye malzemesi değil, aynı zamanda matara ve beslenme çantası gibi temel gereksinimleri de içeriyor. Bu sayede, çocukların okul yaşamının ilk günlerinde kendilerini güvende ve hazır hissetmelerine katkı sağlamak hedefleniyor.

"Okulun ilk gününde her çocuk aynı heyecanı yaşasın"

Çocukların, telafisi olmayan erken yaşlardan itibaren hayata eşit fırsatlarla başlamalarının, toplumsal dönüşümün en önemli adımlarından biri olduğunu belirten AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt konuyla ilgili “Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişimsel olarak desteklenmesine ve okula hazır hale gelmesine katkıda bulunur. Ancak çocuklar, okula başlarken temel okul malzemelerine de ihtiyaç duyarlar. Biz istiyoruz ki her çocuk eğitim hayatına eşit şartlarda başlasın, okulun ilk gününde aynı heyecanı yaşasın. Bu nedenle 'İlk Okul Çantam' projemizle, okul öncesi eğitimi sonrasında birinci sınıfa başlayacak ihtiyaç sahibi çocukları, okul malzemelerinden oluşan çantalarımızla buluşturuyoruz. Çantalarımız, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarımız tarafından özenle seçilen ve okul yaşamında ihtiyaç duyulan temel malzemelerden oluşuyor. Kurumları ve bireyleri, bu özel projede yanımızda olmaya, okulun ilk gününde daha fazla çocuğun heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

İlk Okul Çantam’da neler var?

AÇEV tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak İlk Okul Çantam’ın içinde beslenme çantası, matara, kalem kutusu, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, çizgili defter, resim defteri, kuru boya, cetvel, yapıştırıcı, abaküs ve oyun hamuru yer alıyor.