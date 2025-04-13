CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine bugün Samsun’dan başlıyor

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, erken seçim talebiyle miting sürecini başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinglerin ilk durağının Samsun olduğunu duyurmuştu. Özel, miting öncesi yaptığı paylaşımda “Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz. Samsun'dan başlıyoruz!” açıklamasında bulunmuştu.

Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz!

Samsun’dan başlıyoruz.



Millet devletin gerçek sahibidir.

Millet kazanacak, tüm renkleriyle Türkiye kazanacak!



🗓 13 Nisan Pazar

📍 Cumhuriyet Meydanı

⏰ 14.00 pic.twitter.com/Ccc61xt6fA — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 12, 2025

CHP Genel Başkanı Özel’in 21. Olağanüstü Kurultayı sonrasında gerçekleştirdiği ilk toplantıda partinin miting ve kampanya süreci netleşti.

Özel, Parti Meclisi ile gerçekleştirdiği ilk toplantıda mitinglerin süreceğini ve her hafta bir ilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhuriyet’in aktardığına göre Özel ayrıca, tutuklu cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu’na yönelik ziyaretlerin sürdürüleceğini ve ilerleyen dönemde “Cumhurbaşkanlığı Ofisleri” kurulacağını, Gölge Kabine’nin de çalışmalarını bu yapıya taşıyacaklarını ifade etti.

Mitinglerin çarşamba günü İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, hafta sonu ise Yozgat’ta devam etmesi bekleniyor.

İmamoğlu'ndan miting çağrısı: Gelin hep birlikte, özgürlük, demokrasi için buluşalım

Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Samsun mitingi için çağrı yaptı.

“Dağ başını duman almış,

Gümüş dere durmaz akar,

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar!”



Sevgili Samsunlular, Karadenizliler, güneşin doğduğu, kurtuluşun ilk adımının atıldığı güzel şehrimizde, yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum.



Gençlerle gençlik marşı… pic.twitter.com/GqTd4b9fNf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 12, 2025

İmamoğlu, “Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar, Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar!” dizeleriyle yaptığı paylaşımda, vatandaşlara, "Sevgili Samsunlular, Karadenizliler, güneşin doğduğu, kurtuluşun ilk adımının atıldığı güzel şehrimizde, yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum. Gençlerle gençlik marşı söylemeye, milletçe umutlarımızı yükseltmeye geliyorum. Buluşacağız, marşımızı söyleyeceğiz. Sağınızda, solunuzda ben de sizinle birlikte olacağım. Gelin hep birlikte, özgürlük, demokrasi, Cumhuriyet, adalet için Samsun’da 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım" diye seslendi.