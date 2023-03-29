CHP milletvekili adayları kim? 2023 seçiminde aday listeleri açıklandı mı?

Partilerin milletvekili aday adaylarını belirleme süreci sona erdi. CHP, milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da YSK'ya teslim edecek.

Peki CHP milletvekili aday listelerini ne zaman açıklayacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tespit edilecek kesin milletvekili adayları listesi 19 Nisan'da ilan edilecek.

CHP'de bazı önemli isimler Altılı Masa ile varılan mütabakat sonucu milletvekili adayı olmadı. Yaklaşık 3 bin 500 başvuru yapıldı.

Seyit Torun, Selin Sayek Böke, Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç milletvekili adayı olmadı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. Dolayısıyla bakanlar Meclis dışından olsun diye." açıklaması yaptı.