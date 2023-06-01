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CHP MYK üyeleri istifa etti

Seçimler sonrası toplanan MYK'de CHP'nin yol haritasının ele alındığı belirtilirken, toplantıda MYK üyelerinin istifa ettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

MYK üyeleri istifasını sundu

CHP MYK üyelerinin istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi.

MYK üyelerinin bugünkü toplantıda sözlü olarak istifalarını sundukları, Kılıçdaroğlu'nun da istifa taleplerine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı gelecek günlerde açıklayacağı öğrenildi.

PM, 3 Haziran Cumartesi saat 10.00'da toplanacak.

 

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