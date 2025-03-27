CHP Parti Meclisi "olağanüstü kurultay" kararını onayladı

CHP Parti Meclisi (PM), bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. Parti Meclisi'nde 6 Nisan'da gerçekleştirilecek "Olağanüstü Kurultay" kararı da görüşüldü. Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı da onaylandı

CHP Parti Meclisi ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci gibi önemli konuları da konuştu ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

Özgür Özel 21 Mart'ta açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart'ta Saraçhane'de yaptığı açıklamada CHP'nin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini açıklamıştı.

Özel, yaptığı açıklamada "kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini" belirtmişti.

Özgür Özel, şunları söylemişti:

"6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesine tazelemesine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla 'haydi işinize' diyerek işimize devam ediyoruz."

Mahkemeden Lütfü Savaş'ın talebine ret

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetmişti.