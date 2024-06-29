CHP rotayı erken seçime kırdı: ‘Nasıl yöneteceğiz?’ kampanyası başlatacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Erdoğan beş yıllığına seçildi ama bence 1,5 yıl sonra erken seçim olur" açıklamasıyla siyasetin gündemine erken seçim tartışmaları oturdu. BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde alınan oyu seçmen profiline göre inceleyen CHP yönetimi, rotayı erken seçime kırdı. Ataması yapılmayan öğretmenler ile başlayan ve yarın Gebze’de sürdürülecek tematik mitinglerin seçim havasında geçmesi planlanıyor.

CHP kurmayları: Erken seçim kaçınılmaz

CHP kaynakları, CHP’nin gölge bakanları ile Kabine arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından yapılan ve CHP’ye “popülist söylemler” eleştirisi yöneltilen tavrın da erken seçimi kaçınılmaz kıldığını kaydetti. Ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha da arttığını ifade eden CHP kurmayları, “Biz Asgari ücretli geçinemiyor’ diyoruz, onlar ise ‘Popülist söylemeler bunlar’ diyor. Müzakere ile sonuç alamadığımız her alanda sahada olacağız” dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden önce seçmene “İktidara sarı kart gösterin, erken seçim istemeyeceğiz” dediklerini anımsatan parti yönetimi, “Buna göre hareket ettik. Erken seçim istemediğimiz yönündeki yorumlar bundan kaynaklanıyordu. Ancak şu an görünen tablo, erken seçimin kaçınılmaz olduğudur” diye konuştu.

"Yeni vergilerle halk daha da yoksullaşacak"

Türkiye’deki ekonomik krizde ezilen milyonların hükümetin getirmeyi planladığı yeni vergiler ile daha da yoksullaşacağını iddia eden CHP yönetimi, “Krizin faturası yine vatandaşa çıkarılacak. İnsanlar kriz altında ezildikçe seçim isteyecek” dedi.

Sokağın erken seçim talebine yönelik ellerinde istatistiki bir ölçüm olmadığını ifade eden parti yönetimi, tematik mitinglerdeki atmosferin ve sokağın sesinin ise “Seçim şart” dediğini anlattı.

CHP örgütleri 'yarın seçim olacakmış' gibi çalışıyor

CHP İl Danışma Kurulu toplantılarında da ağırlıklı gündemin erken seçim olduğu belirtildi. CHP örgütlerinin, “Yarın seçim olacakmış gibi” çalıştığı, il danışma kurullarının da sokağa dönük politikalar ürettiği dile getirildi. CHP Genel Merkezi’nin erken seçim politikalarının parti tabanında tutarlı bulunduğu savunuldu.

CHP düğmeye bastı, kampanya filmleri hazırlanacak

Edinilen bilgiye göre, CHP’de olası bir erken seçime ilişkin politika üretim süreci de hızlandı. "CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?" sorusunun yanıtlanacağı kampanya kapsamında ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet gibi temel alanlardan sorumlu genel başkan yardımcılarının, “CHP’nin yol haritasını” anlatan çalışmalar gerçekleştireceği vurgulandı. Bu amaçla kampanya filmleri de hazırlanacak.