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CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Beşiktaş soruşturması siyasidir

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine, "Bu yapılan hukuksuzlukları millet affetmez!" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Beşiktaş soruşturması siyasidir
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Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesine göre 'Hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ile yine hakkında delilleri karartma veya kaçma şüphesi olduğuna dair somut bulgu' bulunmayan bir kişi tutuklanamaz! Tutuksuz yargılanma asıl, tutuklu yargılanma istisnadır! Beşiktaş soruşturması siyasidir! Bu yapılan hukuksuzlukları millet affetmez!" 

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