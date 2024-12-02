CHP Sözcüsü Yücel: Bütçe görüşmelerinde bakanların halktan ne kadar kopuk olduğunu gördük

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin sözlerini hatırlatarak, “Sorunlara çözüm bulmak yerine tek dertleri Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha seçtirebilmek. Bu milletin Tayyip Erdoğan’ın liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyacı yok. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu milletin yüzde 48’i Tayyip Erdoğan’ı istemediğini ilan etti ve ona sarı kart gösterdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise AKP’ye ve Sayın Erdoğan’a ikinci kez sarı kart göstererek onları ikinci parti yaptı. İkinci sarı kartın sonu aslında kırmızı karttır ve oyun dışı kalmaktır. İşte o süreç başlamıştır. AKP de Erdoğan da ilk seçimde, sandık geldiğinde oyun dışı kalacaktır” dedi.

CHP MYK toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 12.00'de başlayan MYK toplantısı yaklaşık dört buçuk saat sürdü. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yücel’in açıklamaları şöyle:

“1950’li yılların başında kurulan, Türkiye’deki birçok siyasi partiden daha köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip CHP Gençlik Kolları, dün 17’nci Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirdi. Kurultayımızda, Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilen Cem Aydın’ı ve yeni seçilen üyeleri tebrik ediyorum, yeni görevlerinde kendilerine üstün başarılar diliyoruz. Genel Başkanlık görevini tamamlayan Gençosman Killik'e ve yönetim kuruluna da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Gençlik Kolları partimizin yan gücü değil, öz gücüdür.

“Vatandaşımızın pazarlarda arta kalanları toplayadığı bu ülkede, AKP iktidarının tek derdi Erdoğan’ı bir kez daha seçtirebilmek”

Bu ülkede para için, rant için bebekler öldürülüyor. Bu ülkede çocuklar öldürülüyor. Anneleri, evin geçimini sağlamak için kâğıt toplarken tüyü bitmemiş beş yavru yanarak can veriyor. Genç kızlar sokak ortasında vahşice katlediliyor. Kadın cinayetleri günden güne artıyor. İşçi sağlığının ve iş güvenliğinin hiçe sayıldığı bu ülkede, işçiler tamamı öngörülebilir ve önlenebilir olan iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyor. Emekli olsa bile geçinebilmek için çalışmak zorunda olan emeklilerimiz, üç kuruşluk maaşlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Açlık sınırının altında kalan asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Vatandaşımız borçtan başını kaldıramaz hale gelmiş. 22 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP Türkiyesi'nde yaşamak adeta bir çile haline gelmiş. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin hızla derinleştiği, yoksulluğun her geçen gün arttığı, binlerce vatandaşımızın pazarlarda arta kalanları toplayarak tencere kaynatmaya çalıştığı bu ülkede, AKP iktidarının tek derdi ve tasası, Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtirebilmek.

“Bu milletin Tayyip Erdoğan’ın liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyacı yok”

Memleketin hiçbir sorunu kalmamış gibi; başta ekonomik kriz, hayat pahalılığı, toplumsal şiddet, yenidoğan bebek ölümleri, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, işsizlik ve sığınmacı sorunu gibi birçok sorun toplumu inim inim inletmiyormuş gibi ya da bu sorunlar sanki başka bir ülkede yaşanıyormuş gibi bu sorunlara çözüm bulmak yerine tek dertleri Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha seçtirebilmek. Neymiş, 'Liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyaç duyulan zamanlarda istisnai adaylık adı altında cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir’miş. Bakın, bunu söyleyen arkadaşa sesleniyorum: Bu milletin Tayyip Erdoğan’ın liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyacı yok. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu milletin yüzde 48’i Tayyip Erdoğan’ı istemediğini ilan etti ve ona sarı kart gösterdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise AKP’ye ve Sayın Erdoğan’a ikinci kez sarı kart göstererek onları ikinci parti yaptı. İkinci sarı kartın sonu aslında kırmızı karttır ve oyun dışı kalmaktır. İşte o süreç başlamıştır. AKP de Erdoğan da ilk seçimde, sandık geldiğinde oyun dışı kalacaktır.

“Tehlikeyi hisseden AKP iktidarı işi gücü bırakmış CHP’yi hedef alıyor"

İşte bu tehlikeyi hisseden AKP iktidarı, işi gücü bırakmış CHP’yi ve CHP’li belediyeleri hedef alıyor. 31 Mart Yerel seçimlerinden hemen sonra ilk işleri, belediyelerin SGK ve vergi borçlarını İller Bankası gelirlerinden kaynağında tahsil etmek için bir düzenleme yapmak oldu. Yıllarca ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek, iktidarın bütün imkanlarını kendi yandaşlarına aktararak lüksten ve şatafattan ödün vermeyen AKP; ikinci adım olarak 'Tasarruf Tedbirleri’ diye bir saçmalık uydurdu ve tasarrufu işçinin, emekçinin, memurun sırtına yüklemeye çalıştı. Ardından seçilmiş belediye başkanlarını asılsız iddalar ve düzmece delillerle görevden aldılar. Yerine atadıkları kayyumlarla belediyelere çökerek halk iradesini gasp ettiler. Başta Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer, Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül olmak üzere; Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli ve Van Bahçesaray’da YSK’nin aday olmasına onay verdiği, halkın oylarıyla seçilen, göreve gelen belediye başkanlarını görevden alarak yerine kayyum atadılar. Ardından, geçtiğimiz hafta yayınlanan bir Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belediye şirketlerinin yine SGK ve vergi borçlarıyla ilgili kaynağında kesinti yapılmasına yönelik bir düzenleme yaptılar. Yetmedi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bir talimat yazısıyla CHP’li belediyelerin açmış olduğu kreşleri, sırf CHP’li belediyeler açtı diye kapatmaya yeltenecek kadar kendilerini kaybettiler.

“21’inci yüzyılda kayyum uygulaması bir demokrasi ayıbıdır”

Belediyelerin SGK ve vergi borçları tahsil edilecekse bu konuda düzenleme yapmak yerel seçimden sonra mı akıllarına geldi? Tasarrufa ihtiyaç var ise ki var bu konuda genelge yayınlamak yerel seçimden sonra mı akıllarına geldi? AKP’ye ve yöneticilerine soruyorum: Bu hayat pahalılığında, çocukların uygun ücretle bakılmasına, annenin ise aile bütçesine katkı sunabilmesi için çalışmasına imkan sağlayan CHP’li belediyelerin kreş uygulaması nerenize battı? Neden bu kadar rahatsız oldunuz? Bu adımların hepsi AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını hala hazmedemediğini, halkımızın teveccühüyle seçilen CHP’li belediye başkanlarının çalışmalarından, halkın sorunlarına çözüm ve çare üretmelerinden korktuklarını ve çekindiklerini açıkça göstermektedir. 21’inci yüzyılda kayyum uygulaması bir demokrasi ayıbıdır. Kime yönelirse yönelsin, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen herkesin amasız, fakatsız, lakinsiz kayyuma itiraz etmesi gerekir. Geçtiğimiz hafta bugün 81 İl başkanımız, Ege’den de Karadeniz’den de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan da İç Anadolu’dan da Esenyurt’a sahip çıktılar. Bu sahip çıkış aslında demokrasiye bir sahip çıkıştı.

“Sana diyorum Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı’na laf söylemek senin boyunu aşar”

Bugün, hukuku siyasetin aparatı haline getirerek CHP’ye ve onun Genel Başkanı’na ayar vermeye kalkan Adalet Bakanı’na bir çift sözümüz var: Sana diyorum Yılmaz Tunç, ana muhalefet partisinin lideri, son yerel seçimde Türkiye’nin birinci partisi olmuş olan CHP Genel Başkanı’na laf söylemek senin boyunu aşar. Atanmış bir kişinin seçilmiş bir kişiye, hele de Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanı’na ayar vermeye kalkması en hafif tabiriyle hadsizliktir, bilinçsizliktir, şuursuzluktur. Geçtiğimiz haftalarda önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde, miting meydanlarında yaptığı konuşmalardan dolayı hakkında açılan davanın duruşmasından bir gün önce daha hüküm verilmeden, daha yargılama dahi başlamadan Adalet Bakanı’nın kurduğu hüküm cümleleri kayıtlara geçmiştir. Geçtiğimiz hafta ise hem Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hem de Sayın Kılıçdaroğlu hakkında kurduğu cümleler de kayıtlara geçmiştir. Sayın Tunç, sen hem Adalet Bakanısın hem HSK Başkanısın. İnsanda biraz ağırlık olur. Tarafsız ve bağımsız yargıya gölge düşüren bu sözlerini bir gün gelir, önüne koyarlar. Bu ülkede tarafsız ve bağımsız yargı var mı, o da ayrı bir tartışma konusu. Ancak Adalet Bakanı’nın bu şekilde sözler söylemesi, bir hukuk devletinde asla ve asla kabul edilemez. Sana AK Parti’nin yöneticisi ya da sözcüsü olmadığını, bu ülkenin Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olduğunu hatırlatıyorum ve seni bu görevlerine ve sıfatlarına uygun davranmaya davet ediyorum.

“Akın Gürlek’in yargı mensubu olarak atamasının yapılması yasaya aykırıdır”

Geçtiğimiz hafta cuma günü, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında bir soruşturma başlatıldı. Genel Başkanımızın, bu ülkenin Anayasası’nda yazan hukuk devleti ilkesine vurgu yaptığı, bağımsız ve tarafsız yapısı yine Anayasa ile teminat altına alınmış yargı sistemini hatırlattığı açıklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i rahatsız etmiş. Bu Akın Gürlek herhangi bir savcı değil. Bu şahıs İstanbul eski İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu, Sayın Selahattin Demirtaş, Sözcü Gazetesi, Çağdaş Hukukçular Derneği gibi benzer siyasi davalarda özel olarak görevlendirilmiş bir kişidir. Bu davalardaki performansı nedeniyle ödüllendirilmiş, Adalet Bakan yardımcısı yapılmış, ardından bir süre sonra yeni bir görev için görev emri çıkmış ve Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer’e karşı yürütülen siyasi soruşturma ve operasyonu yönetmek için Adalet Bakan yardımcılığından hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilmiş bir kişidir. Oradaki görevini tamamladıktan sonra bu kez eşi, SPK üyeliğine getirilerek yine ödüllendirilmiştir. Genel Başkanımızın işte bu profildeki Akın Gürlek’e karşı, 'Hukuk ve Anayasa sınırları içerisine dön, verilen talimatlarla suç işleme’ diyerek yaptığı uyarıların sonucunda Genel Başkanımız hakkında jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Bu kişinin bakan yardımcılığı gibi siyasi bir görevden yargı mensubu olarak atamasının yapılması yasaya aykırıdır. Bu konuda partimizce HSK başvurusu yapılmıştır. HSK başvurusunun sonucuna göre de yargı yoluna başvurulacaktır.

“Bu soruşturmalar bir CHP’liye tek bir geri adım attırmaz, nokta”

Bu ülke yakın geçmişte, çok değil 15 sene önce Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi soruşturmaları ve davaları gördü. O dönemde bu kumpas davalarının sembol ismi Zekeriye Öz şu anda kaçak. FETÖ PDY terör örgütü üyesi olmaktan aranıyor. Benzerleri en azı 10-15 sene arasında hapis cezaları aldılar. Neden? Çünkü yargı görevini yaparken hukuka, yasalara ve Anayasa’ya göre değil, birilerinin verdikleri talimatlara göre bu görevi yaptıkları için. Son olarak bu tarz soruşturmalar ve davalar, ne Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ne önceki Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nu ne de tek bir CHP’liye tek bir geri adım attırmaz. Nokta.

"Vatandaş temel gıda malzemelerini alamaz hale gelmiş. ’Kötümser olmak için hiçbir sebep yok.’ Öyle mi Mehmet Şimşek”

AKP, kendisinin bile inanmadığı ‘Ekonomide işler iyi gidiyor’ açıklamalarına halkın inanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘En zor günler geride kaldı’ demiş. Sarayda şatafat içinde yaşayan Cumhurbaşkanı'nın halk için neyin zor olduğunu anlaması elbette mümkün değil. Halktan günden güne daha da kopan AKP’nin hayat pahalılığı, milyonlarca insanımızın yaşadığı geçim kaygısı ve gelir dağılımındaki adaletsizlik umurunda değil. Mehmet Şimşek de bir açıklama yapmış, demiş ki ‘Kötümser olmak için hiçbir sebep yok.’ Siz vatandaşın aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Açlık sınırı 20 bin 562 lira olmuş. Pazarda, çarşıda, markette fiyatlar el yakıyor. Marul 40 lira, domates 70 lira, biber 90 lira, karnabahar 75 lira olmuş. Patates 18 lira, soğan 20 lira olmuş. Geçen yılın kasım ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 45, et-balık fiyatları yüzde 41, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 29 oranında artış yaşanmış. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüze 62, meyve fiyatları yüzde 142, sebze fiyatları ise yüzde 253 oranında artmış. Vatandaş temel gıda malzemelerini bile alamaz hale gelmiş ve siz diyorsunuz ki ‘Kötümser olmak için hiçbir sebep yok.’ Öyle mi Sayın Mehmet Şimşek? Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Vatandaşın aklıyla alay ediyorsunuz. Ama emin olun, herkes her şeyin farkında. Siz yandaş kanallarınızdan suni gündemleri halka dayatmaya çalışıyorsunuz, CHP’li belediyelere olmadık iftiralar atıp olmadık soruşturma tehditleriyle aklınızca algı operasyonu yapıyorsunuz. Hepsi boş, hepsi gitmekte olan bir iktidarınızın nafile çırpınışları.

“Hedefimiz, CHP ekonomi takımı olarak 2025 mart ayına kadar 81 ilimize gitmek”

Bugünkü MYK toplantımızda ekonomi kurmaylarımız, Gölge Hazine ve Maliye Bakanı Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Gölge Ticaret Bakanı Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Volkan Demir tarafından birer ekonomi sunumu yapıldı. Her iki genel başkan yardımcımızın başkanlığında milletvekillerimiz ve PM üyelerimizden oluşan ekonomi takımımızın Türkiye’nin gerçek ekonomi tablosunu ortaya koymak ve partimizin ekonomi programını halkımızla paylaşmak üzere başlattığı ziyaretleri konuştuk. CHP olarak sorunları ilk ağızdan dinlemeyi önemsiyoruz. Hedefimiz, CHP ekonomi takımı olarak 2025 mart ayına kadar 81 ilimize de gitmek. Sayın Yalçın Karatepe ve Sayın Volkan Demir’in başkanlığındaki CHP ekonomi takımı, 20 Kasım’da Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya’da; geçtiğimiz hafta ise Samsun, Kırklareli, Edirne’deydi. Her hafta en az iki-üç ile giderek orada yapılan ziyaretlerle hem şehirlerin hem de bölgelerin ekonomik tablosunu tüm yönleriyle birlikte konuşacakları bölgesel toplantılar yapıyoruz. Meslek odalarından esnafa, sivil toplum kuruluşlarından çiftçimize kadar kimseyi es geçmeden yapılan ziyaretlerde sorunları bizzat yaşayanlardan dinliyorlar. Gün sonunda CHP’nin ekonomi programını anlattıkları, halka açık, geniş katılımlı toplantılar yapıyorlar. Bugünkü MYK toplantımızda şimdiye kadar ziyaret edilen illere ilişkin sunumlar yapıldı. Ekonomi takımımız çalışmalara ara vermeden devam edecek. Önümüzdeki hafta Denizli, Isparta ve Burdur’da toplumun tüm kesimiyle buluşarak yaşadıkları sorunları dinleyecek. İnanıyoruz ki yerel ve geneldeki ekonomik sorunları geniş bir perspektiften gören bir anlayışla yapılan bu çalışma, bize Türkiye’nin içinde bulunduğu gerçek ekonomik tabloyu net bir şekilde verecektir. İktidar istediği kadar gündemi değiştirmek için suni tartışmalar yaratmaya çalışsın, biz halkın en önemli gündemi olan ekonomi, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını konuşmaya devam edeceğiz.

“Bakanlar, parlamenter sistem sona erdiğinden millet iradesinin tecelli ettiği Meclis’e hesap vermekten kaçıyorlar”

Halk iradesine saygı duymayan bu iktidar, TBMM’de de halkın bütçesini değil, sarayın bütçesini yapmakla meşgul. Meclis’te Plan Bütçe Komisyonu’nda tamamlanan bütçe görüşmelerinde, bakanların halktan ne kadar kopuk olduğunu, en ufak bir eleştiriye dahi tahammülleri olmadığını gördük. Bakanlar, parlamenter sistem sona erdiğinden millet iradesinin tecelli ettiği Meclis’e hesap vermekten kaçıyorlar. Önceden Sayıştay sayfalarca denetim raporları hazırlardı. Şimdi koca koca bakanlıkların denetim raporları 40-50 sayfa. Dolayısıyla bakanların Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptıkları, önceden hazırlanan konuşmalarını okumaktan ileri gidemedi. Yapılan görüşmelerde, görev ve sorumluluklarının bilincinde olmayan bir Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın İzmir’e düşmanca tavrını gördük. Sanayi üretiminin daralmasından, üçer-beşer kapanan işletmelerden, kapanan fabrikalardaki işsizlerden, dengesiz sektörel teşviklerden, artan hammadde maliyetlerinden hiç söz etmeyen Sanayii ve Ticaret Bakanı'nı gördük. Tarımsal üretimin bitirildiği, çiftçinin tarlasını, hayvanını satmak zorunda kaldığı, üreticinin ekonomik açıdan kuşatıldığı, gıda güvenliğinde alarm veren bir ülkede, kanunen milli gelirden tarıma destek vermek zorunda olan ama bu desteğin neden verilmediğini açıklayamayan Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nı gördük. Beş yavrumuzun yanarak can verdiği olayda sorumluluktan kaçmak için kırk takla atan, kadın cinayetleri karşısında ciddi tek bir tepki göstermeyen, Diyarbakır’da günlerce aranan Narin evladımız hakkında günlerce susan Aile Bakanı’nı gördük. SGK fazla para almak için yenidoğan bebeklere kıyan bir çete karşısında, sorumluluğunu yerine getirmemiş olmasına rağmen yüzsüzce ‘Neden istifa edeyim’ diyebilen Sağlık Bakanı’nın pişkinliğini gördük. Emeklilerin geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığı, açlık sınırının altında kalan asgari ücretin ülkemizde ortalama ücret haline geldiği, işçinin, emekçinin, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinin hayal olduğu bir ülkede, istihdam masalları anlatan bir Çalışma Bakanı’nı; tarikat, cemaat sevdalısı, çağdışı zihniyetiyle çocuklarımızı çağdaş, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırmak için adeta kendini paralayan, eğitimden başka her şeyle ilgilenen Milli Eğitim Bakanı’nı gördük ve dinledik.

“CHP halkın değil, sarayın bütçesini yapma anlayışına karşı muhalefet etmekten asla geri durmayacaktır”

Elbette ki halka hesap vermeyen, sadece tek bir kişiye karşı sorumluluk duyan bakanlara, halkımızın bize verdiği sorumluluğun ve görevin bir gereği olarak Plan Bütçe Komisyonu’nda gerçekleri anlattık. Her bakanlıkta, mağdur olan kesimlerin sesi olduk. CHP olarak her yerde olduğu gibi Meclis’te de başta Plan Bütçe Komisyonu üyelerimiz olmak üzere tüm milletvekillerimiz, komisyonlarda olduğu gibi halkın sorunlarına çare olmayan bu bütçenin Genel Kurul safhasında da halkın değil, sarayın bütçesini yapma anlayışına karşı aktif şekilde muhalefet etmekten asla geri durmayacaktır.”