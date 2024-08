CHP,  TBMM'nin Can Atalay için olağanüstü toplanmasını istedi

Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

TBMM Başkanlığı’na yapılan ortak imzalı başvuru dilekçesinde DEM, Saadet Partisi, TİP, DEVA, DP ve EMEP’in de imzaları yer aldı. Dilekçede imzası bulunmayan İYİ Parti’nin ise 16 Ağustos’ta yapılacak toplantıya katılacağı öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararı sonrası TBMM'nin olağanüstü toplanması talebiyle hazırlanan ortak dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından dilekçede imzalarını bulunan partilerin temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında bu ayıbın bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanlığı!na yapılan başvuruda, AYM’nin 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti hatırlatılarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesi gereğince Can Atalay’ın bir an önce söz konusu fiili durumunun ortadan kaldırılması ve yargı krizinin ötesine taşınan ve bir devlet krizine dönüşen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran, demokratik devlet yapısını bozan, politik sonuçların yanı sıra ekonomik sonuçlarda doğuracak nitelikte olan bu sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi içir olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır” denildi.

Meclis içtüzüğüne göre, TBMM Başkanının en geç 7 gün içinde olağanüstü toplantı çağrısına yanıt vermesi, Meclis'in toplanması için de en az 200 milletvekilinin Meclis Genel Kurulu’nda hazır bulunması gerekiyor.