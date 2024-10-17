CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak: Geri çekilen vergi paketi fragmandı, asıl korku filmi 2025’te

ANKARA (EKONOMİ)

Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri ile IMF’nin Türkiye hakkında 4. Madde Gözden Geçirme Raporunu değerlendiren CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “İlk 9 ayda bütçe açığı 1 trilyon lirayı aştı. Dokuz aylık bütçe açığının, Hükümetin henüz birkaç hafta önce açıkladığı OVP’deki yılsonu bütçe açığı hedefine oranı yüzde 50 oldu. Bu, geçtiğimiz 3 yıldaki gerçekleşmelerin ortalaması olan yüzde 33’ün çok üstünde, depremin yaşandığı 2023 yılında bile bu oran yüzde 40’ı aşmamıştı. Geçtiğimiz 3 yıldaki gerçekleşmeleri dikkate alarak yılsonu bütçe açığını tahmin ettiğimizde; açığın, Hükümetin OVP’ye yazdığı 2024 tahminini 1,1 trilyon lira aşarak 3,3 trilyon liraya çıkabileceği anlaşılıyor. Bu, OVP’nin mürekkebi kurumadan bütçe açığı tahmininin yüzde 51 sapması anlamına gelir. Yüzde 5’in altına ineceği söylenen bütçe açığının milli gelire oranının, bu hesapla yüzde 7’nin üzerine çıkması muhtemeldir” dedi.

Sıkı maliye politikası 2025’te

Öztrak, IMF’nin Türkiye hakkında 4. Madde Gözden Geçirme Raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, raporun 19. sayfasında, “Türk yetkililerin IMF’deki muhataplarına, maliye politikasının 2024 yılında nötr, 2025 yılında sıkı olmasını beklediklerini “ ifade ettiklerinin yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

“9 aylık gerçekleşmelere ve yıl sonu tahminlerine göre 2024’te maliye politikası “nötr” olmaktan çok uzak. 2025’te sıkı hale getirmek için ise hem gelirlerde ciddi artış, hem harcamalarda radikal bir tasarruf lazım.

Nitekim, Hükümet yetkililerine atfen 2025’te sıkı maliye politikası uygulanacağının IMF’nin 4. Madde Raporu’na yazılması; Hükümetin uluslararası piyasalara bir nevi taahhüdü anlamına geliyor. IMF Raporunda, önümüzdeki yıl maliye politikasının daraltıcı olabilmesi için GSYH’nın yüzde 2,5’ine ulaşan bir mali sıkılaştırma gerektiğini de ifade ediyor. Bu, cari fiyatlarla 1,5 trilyon liralık önlem paketi anlamına gelir. Rapora bakıldığında böyle bir paketin içinde; vergi gelirlerinin artırılması, KDV’de tek orana geçilerek bazı mal ve hizmetlere uygulanan düşük oranların kaldırılması, tüketicilere yapılan enerji desteklerinin sona erdirilmesi, kamu yatırımlarının kısılması, maaş ve ücretlerin “hedeflenen ama bir türlü tutturulamayan” enflasyona göre belirlenmesi gibi vatandaşın canını acıtacak pek çok önlemin olacağı anlaşılıyor.

Tüm bunlar, Hükümetin geri çektiği vergi paketinin, önümüzdeki yıl vizyona sokacağı filmin sadece fragmanı olduğunu gösteriyor. Esas korku filmini 2025’te seyredeceğiz. Sarayın elinde, önümüzdeki yıl çok daha ağır bir hayat pahalılığı ve işsizlik dalgası bizleri bekliyor.”