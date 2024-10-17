Kredi kartı borcu yapılandırmasında yeni dönem başlıyor: 1 Kasım'da devreye alınacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ortak kararı doğrultusunda, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir ödeme düzenlemesi sunulacak.

Kamu bankaları başladı, özel bankalar takipte

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırma işlemlerine çoktan başladı. Şu ana kadar kamu bankaları aracılığıyla yapılandırılan toplam borç miktarı 1,5 milyar TL’yi aştı. Özel bankalar arasında ise İş Bankası ve Akbank da bu sürece katılarak yapılandırma işlemlerine start verdi.

60 aya kadar taksitlendirme fırsatı

BDDK tarafından alınan kararla, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanı elde edecek. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılayamayan bireysel kredi kartı sahipleri, mevcut borç bakiyelerini bu süre zarfında taksitlendirebilecek.

Merkez Bankası, bireysel kredi kartı borçları için uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olan referans faiz oranıyla sınırlandırarak tüketicilerin ödemelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Faiz oranları 24 Ekim’de açıklanacak

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, BDDK’nın adımları doğrultusunda Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranlarını, borcun büyüklüğüne göre farklılaştıracak. 24 Ekim’de açıklanacak bu oranlar, 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek. Mevcut referans oranı korunursa, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin TL ile 150 bin TL arası borçlar için yüzde 4,25, 150 bin TL’nin üzerindekiler için ise yüzde 4,75 faiz oranı uygulanacak.

Başvuru süresi 1 yıl

İhtiyaç kredisi borçları için de 30 günden fazla gecikmiş ödemelerde, ek kredi verilmeden 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için borçluların bir yıl içinde başvuru yapması şart.

Kredi kartları için nakit çekim ve kullanımda azami faiz oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

Yapılandırma şartları nelerdir?

BDDK’nın aldığı karara göre, kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşlara 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sunulacak. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, borçlarının tamamını yapılandırdıklarında her ayki taksitler asgari ödeme tutarına eklenecek. Ayrıca, yapılandırılan borcun yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak.

İhtiyaç kredisi borçları için de 30 günlük gecikmeye girenler bu yapılandırma imkanından faydalanabilecekler. Ancak başvuruların 1 yıl içinde yapılması gerektiğini unutmamak gerekiyor.