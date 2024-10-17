  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete’de yayımlandı: Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile konut ya da iş yerini kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmelerini zorunlu hale getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
Takip Et

Söz konusu karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Yeni karara göre elden kira almaya devam eden mülk sahipleri ve kiracılara cezai işlem uygulanabilecek. Buna göre, kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmeyen ev sahiplerine ve kiracılara her bir işlem ayrı olmak üzere kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacak.

Benzine zam gelecek mi? İşte 17 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam gelecek mi? İşte 17 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden son hava raporu: Batıda yağmur, doğuda kar etkili olacakMeteorolojiden son hava raporu: Batıda yağmur, doğuda kar etkili olacakGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
One Direction üyesi Liam Payne, balkondan düşerek hayatını kaybettiOne Direction üyesi Liam Payne, balkondan düşerek hayatını kaybettiDünya

 

Ekonomi
Kırıkkale’de çeltik hasadı zamanı! Yüksek rekolte üreticiyi güldürdü
Kırıkkale’de çeltik hasadı zamanı! Yüksek rekolte üreticiyi güldürdü
Milyonlarca vatandaş 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak! Tepkiler büyüyor
Milyonlarca vatandaş 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak! Tepkiler büyüyor
Tarım ve balık işletmeleri için proje destek sonuçları açıklandı! 1.9 milyar TL hibe sağlanacak
Tarım ve balık işletmeleri için proje destek sonuçları açıklandı! 1.9 milyar TL hibe sağlanacak
Gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi: İşte beklenti
Gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi: İşte beklenti
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 3 milyar 184 milyon lira ceza uygulandı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 3 milyar 184 milyon lira ceza uygulandı
TBMM, 2025 yılı bütçe maratonuna hazırlanıyor
TBMM, 2025 yılı bütçe maratonuna hazırlanıyor