CHP ve DEM Parti'den ortak açıklama: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. DEM heyetini, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökçe Gökçen karşıladı. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Özel'den kayyum tepkisi

Özel, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel bu ziyarete dair konuştu. Özer’in haksız bir tutuklama ile karşı karşıya olduğunu belirten Özel, kayyum atamalarının OHAL döneminden kalma uygulamalar olduğunu vurgulayarak “OHAL yetkisiyle çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 49 belediyeye kayyum atanmıştı. Bugün ise Esenyurt ve Ovacık dahil toplam yedi belediye bu uygulamaya maruz kaldı” dedi. İktidarın, kayyum uygulamalarına yönelik toplumsal tepkileri sürekli ölçtüğünü ifade eden Özel, bu durumun artık halk tarafından hoş karşılanmadığını söyledi.

Özel: AK Parti’ye oy verenler bile kayyumu adaletsiz buluyor”

Kayyum uygulamasının toplum genelinde tepki gördüğünü belirten Özel, “Hatta AK Parti’ye oy verenler bile bu uygulamaları adaletsiz buluyor. İlk başlarda yaratılan algının yerini, bugünlerde gelen anket sonuçlarında vicdanlarda oluşan mahkumiyet duygusu almış durumda” dedi.

Özel, Meclis’teki 10 muhalefet partisinin kayyumlara karşı kanun teklifi verdiğini hatırlatarak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın bu konuda düzenleme yapılması gerektiğine dair açıklamasını önemli bulduğunu dile getirdi. “Sayın Yıldız’ın bu yaklaşımı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin de bu konuda değişime açık olabileceğini gösteriyor. Bu durum, tüm taraflar için güven artırıcı bir adım olabilir” diye konuştu.

Özel: Barış süreci için üzerimize düşen bütün adımları atmaya hazırız

Yeni sürece dair değerlendirmelerde bulunan Özel, şeffaf, samimi ve kapsayıcı bir sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülmesi gerektiğini belirtti. Siyasi partiler arasında diyalog ve anlayışın önemine vurgu yapan Özel, CHP’nin bu süreçte üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve geçmiş kötü tecrübelerden ders çıkararak hareket edeceğini “Türkiye, bir ve bütün halinde 40 yıldır çözemediği ve Türkiye’ye çok şey kaybettirmiş, hepimize çok acılar yaşatmış, hem manevi olarak elbette ama maddi olarak da çok şey kaybettirmiş bir süreci bir toplumsal mutabakatla, toplumsal barış sürecine dönüştürebilir. Bu, Türkiye’deki herkese kazandırır. Türkiye açısından uluslararası ilişkilerde, içinde bulunduğu bölgede, coğrafyada Türkiye’yi çok sayıda riskten de kurtarır. Bu noktada ilk günkü tutumumuzda değişen hiçbir şey yoktur. Biz kendini bu ülkede yaşayan herkesin kendini eşit hissettiği, eşit gördüğü ve bu eşitlik için de eşitçe yaşadığı bir ülke istiyoruz. Bunun için de üzerimize düşen bütün adımları atmaya hazırız. Bundan sonraki süreçte ümit ederim tüm siyasi partilerin birbiri ile uygun zeminlerde diyalog kurabildiği, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, şeytanlaştırmadığı, sözün değerinin olduğu bir süreci hep beraber yaşamak isteriz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişten gelen tüm kötü tecrübelere rağmen üzerimize düşeni yapma noktasında tarihsel tutarlılığımızdan farklı bir noktada değiliz.” sözleriyle belirtti.

Bakırhan: CHP, Kürt meselesinin çözümünde çok önemli bir rol oynayabilir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Muhalefetteki siyasi partileri, meslek örgütlerini ve işçi konfederasyonlarını ziyaret ettiklerini belirten Bakırhan, CHP’nin misafirperverliğine teşekkür etti.

Bakırhan, CHP’nin Türkiye’nin kurucu partisi olarak Kürt meselesinin çözümünde önemli bir geçmişe ve birikime sahip olduğunu vurguladı. Bakırhan, “Cumhuriyetin kuruluşunda Türkler ve Kürtler birlikte mücadele etti. Ancak bu tarihsel ittifak ve 1921 Anayasası’ndaki kapsayıcı anlayış zamanla reddedildi. Bu durum sadece ülke ekonomisini değil, enerjisini de tüketti. CHP sadece söz söyleyen, katkı sunan değil aslında geçmişiyle, birikimiyle, deneyimiyle Kürt meselesinin çözümünde çok önemli bir rol oynayabilir. Oynayacağına eminiz” dedi.

Bakırhan: Kayyum artık yönetim rejimine dönüşüyor

Görüşmelerin önemli başlıklarından birinin kayyum meselesi olduğunu belirten Bakırhan, kayyum uygulamasının yalnızca DEM Parti veya CHP’nin değil, tüm Türkiye’nin demokratikleşme meselesi olduğunu söyledi. Bakırhan, “Bu uygulama artık bir yönetim rejimine dönüşüyor. CHP’nin Meclis’te kayyumlarla ilgili yasa teklifi sunmasını değerli buluyoruz. Umarız bu teklif, iktidar partisi milletvekilleri tarafından da doğru okunur ve Türkiye bu ayıptan kurtulur” dedi.

Bakırhan, görüşmenin iki parti arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve ortak demokratik zeminlerin oluşturulması açısından kıymetli olduğunu belirterek, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı sunma çağrısında bulundu.

İmralı’ya ziyaret

Adalet Bakanlığı’na İmralı’ya ziyaret talebiyle yaptıkları başvuruya ilişkin de bilgi veren Bakırhan, “Başvuru yaptık, ama henüz başvurumuza resmi bir yanıt gelmedi. Olumlu bir yanıt gelmesini umuyoruz. Önemli olan oraya kimin gittiği değil, oradan ne söylendiği, ne düşünüldüğüdür, onun için bekliyoruz” dedi.