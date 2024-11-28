DEM Parti'li Bakırhan: Bahçeli’nin açıklamaları bir projenin parçası

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Bakırhan, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının planlı bir proje olduğunu ileri sürdü. “İktidarın söylemi ile pratiği arasında büyük bir makas açıklığı, büyük bir uçurum var” diyen Bakırhan, mevcut sürecin sadece Bahçeli’nin “kendi kendine icat ettiği” bir süreç olmadığını, temelinde “meseleye dönük iktidarın programları ve projeleri” olduğunu vurguladı.

“Rol paylaşımı olmuş olabilir”

İktidar ile MHP arasındaki ilişkiyi analiz eden DEM Parti Eş Genel Başkanı, “Bir rol paylaşımı olmuş olabilir. Ama içerik, nitelik ve nüansta farklılıklar olduğu kesin” değerlendirmesinde bulundu. Bu durumu örneklerle açıklayan DEM Parti Eş Genel Başkanı, “Bahçeli Ahmet Türk’e övgüler diziyor, bir hafta sonra farklı bir tutum sergiliyor. Ömer Öcalan İmralı’ya gidiyor. Yani Bahçeli ne diyorsa tersine bir pratik işliyor” ifadelerini kullandı.

“Önce iktidar netleşsin

Bakırhan, iktidarın çözüm konusundaki yaklaşımını da eleştirerek, “Önce onlar netleşsin. Bu sorunu nasıl çözmek istiyorlar? Bunu merak ediyoruz. Türkiye kamuoyu da merak ediyor” dedi.

Kendi çözüm projelerinin net olduğunu belirten Bakırhan, “Gerçek demokrasiyi uygulayan, farklılıkların farklılığını kabul eden, hak ve hukuku hayata geçiren, demokratik, insanların iradesine kayyım atanmadığı, insanların kendini farklılıklarıyla birlikte eşit ve özgür bir şekilde yansıttığı bir zeminden bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bölgede tabela partisi oldunuz”

Kayyum uygulamalarına da değinen Bakırhan, “İki dönem denediniz. Belediyeleri batırdılar, bitirdiler. Bölgede tabela partisi oldunuz. İşte sonuçlar ortada. Hala üçüncü defa niye bunu deniyorsunuz?” sorularını yöneltti. Bakırhan, kayyum atanan belediyelerde ihale süreçlerinin şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü ve borçların arttığını iddia etti. Eş Genel Başkan, “Biz Siirt Belediyesi’ni sıfır borçla devrettik, şu an 500 milyon Türk Lirası borcu var” dedi.