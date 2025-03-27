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CHP, yasak kararı için RTÜK'e gidiyor! Saat belli oldu

RTÜK'ün televizyon kanallarına üst sınırdan verdiği cezaların ardından CHP RTÜK önüne gitme kararı aldı.

Haber Merkezi
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CHP, yasak kararı için RTÜK'e gidiyor! Saat belli oldu
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CHP, RTÜK'ün SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve Now TV'ye en yüksek sınırdan ceza kesmesine sert tepki gösterdi. Parti yetkilileri, kararın basın özgürlüğüne darbe vurduğunu belirtti.

Vekiller saat 20.30'da RTÜK önünde basın açıklaması yapacak

TBMM'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekillerinin RTÜK önüne gideceğini açıklamasının ardından, vekillerin saat 20.30'da RTÜK önünde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

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