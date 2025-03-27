DEM Parti'nin bayram ziyaretlerinde ilk durağı MHP!

DEM Parti, MHP ziyaretinin ardından sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile bayramlaşacak. Parti heyetinde Sözcü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu gibi isimler bulunacak.

DEM Parti’ye gelecek ziyaretler ise, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Halklar ve İnançlar Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan tarafından ağırlanacak.

Heyetlerin programı şöyle:

09.25 – 09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi

10.15 – 10.30 arasında Gelecek Partisi

12.30 – 12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi

13.30 – 13.45 arasında Saadet Partisi

14.15 – 14.30 arasında DEVA Partisi

DEM Parti’ye gelecek heyetlerin programı ise şöyle:

09.25 – 09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi

10.15 – 10.30 arasında Gelecek Partisi

12.30 – 12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi

13.30 – 13.45 arasında Saadet Partisi

14.15 – 14.30 arasında DEVA Partisi