DEM Parti'nin bayram ziyaretlerinde ilk durağı MHP!
Ramazan Bayramı yaklaşırken Meclis’teki siyasi partilerin bayramlaşma takvimi belli olmaya başladı. DEM Parti, bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretlerine başlayacak. İlk durağı MHP olacak olan parti, ardından Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’ni ziyaret edecek.
DEM Parti, MHP ziyaretinin ardından sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile bayramlaşacak. Parti heyetinde Sözcü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu gibi isimler bulunacak.
DEM Parti’ye gelecek ziyaretler ise, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Halklar ve İnançlar Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan tarafından ağırlanacak.
Heyetlerin programı şöyle:
09.25 – 09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi
10.15 – 10.30 arasında Gelecek Partisi
12.30 – 12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi
13.30 – 13.45 arasında Saadet Partisi
14.15 – 14.30 arasında DEVA Partisi
DEM Parti’ye gelecek heyetlerin programı ise şöyle:
09.25 – 09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi
10.15 – 10.30 arasında Gelecek Partisi
12.30 – 12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi
13.30 – 13.45 arasında Saadet Partisi
14.15 – 14.30 arasında DEVA Partisi