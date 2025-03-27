Bayram için yola çıkacak elektrikli araç sahiplerine uyarı: Rota ve şarj planlaması yapın

Ramazan Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak elektrikli araç kullanıcılarının sorun yaşamamaları için yolculuklarını planlarken hem güzergahları hem de şarj altyapısını göz önünde bulundurmaları önerildi.

Her 7 elektrikli araca 1 şarj soketi düşüyor

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ülkenin "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"yle uyumlu olurken elektrikli araç sektöründe kısa sürede ciddi bir gelişim ve değişim yaşandı. Avrupa Birliği'nin her 10 araca 1 soket önerisi bulunurken Türkiye'de ortalama her 7 elektrikli araca 1 şarj soketi düşüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri"nden derlediği bilgiye göre, şubat itibarıyla Türkiye genelinde yavaş (AC) şarj soket sayısı 16 bin 533 ve hızlı (DC) şarj soket sayısı 11 bin 546 olmak üzere toplam 28 bin 79 şarj soketi bulunuyor. Şubat 2024'te 185 bin 513 olan elektrikli araç sayısı geçen ay itibarıyla 207 bin 989'a ulaştı.

Ayrıca, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise şubatta önceki aya göre yüzde 8,4 artışla 1966 megavat oldu.

Türkiye'de 2030'da elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bin, şarj soketi sayısının ise 142 bin olacağı tahmin ediliyor. 2035'te ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 300 bin, şarj soketi sayısının ise 273 bin seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

Bayramda kesintisiz sürüş için doğru batarya yönetimi önemli

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, AA muhabirine, elektrikli araç kullanıcılarının da içten yanmalı motorlu araç sahipleri gibi ilk etapta araçlarının teknik kontrollerini yapmaları gerektiğini söyledi.

Bayram, doğru lastik seçimi, ilk yardım çantası, yedek şarj kablosu ve aracın şarjının tam dolu olmasının yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Daha önce uzun yol deneyimi olmayan elektrikli araç kullanıcılarının özellikle seyahatten önce rota planlaması yapması gerektiğini belirten Bayram, "Varış noktası kesin belli ise, çıkış noktasından varış noktasına kadarki mesafeyi göz önünde bulundurması, aracının maksimum menzil verisinin yüzde 15 altını baz alması ve rotasında varsa mevcut rampa çıkışlarını hesap ederek bu rota üzerindeki hızlı şarj noktalarını listelemesi şarttır" diye konuştu.

Bayram, elektrikli araç kullanıcılarının planladıkları her şarj noktasına en az yüzde 20 şarj seviyesiyle ulaşmalarını önererek olası aksaklıklara karşı bu noktalara yakın konumda bulunan ikinci bir şarj istasyonunun da alternatif olarak planlamaya dahil edilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Kısa süreli, sık şarj önerisi

Trafik yoğunluğu yaşanabilecek tatil rotalarındaki şarj istasyonlarının belirli bir kapasiteyle hizmet verdiğini ve yoğun güzergahlardaki şarj noktalarında oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek için araç kullanıcılarının şarj ünitesi başında geçirdikleri süreyi minimumda tutmaları gerektiğine işaret eden Bayram, şöyle devam etti:

"Şarj seviyesinin yüzde 100 olmasını beklemeden, yüzde 75 seviyesine ulaşıldığında aracı şarjdan alarak bir sonraki istasyona geçmek ve her şarj noktasına mümkün olduğunca yüzde 30 ila 70 arasında bir batarya seviyesinde ulaşılması öneriliyor. Özellikle bazı bölgelerde enerji dağıtım şebekesindeki sorunlar nedeniyle şarj istasyonları geçici olarak devre dışı kalabilir. Ayrıca internet altyapısının zayıf olduğu bölgelerde mobil veri erişiminde kesintiler yaşanabilir. Bu gibi durumlara karşı her zaman alternatifli bir şarj planı yapılmalı, gerekirse ana yoldan çıkılarak şehir merkezlerindeki AVM'lerde bulunan istasyonlar da planlamaya dahil edilmelidir."

Bayram, gelişen batarya teknolojileri sayesinde elektrikli araç kullanıcılarının bazı durumlarda şarj istasyonuna uğramadan da seyahat edebileceğine dikkati çekerek, "Günümüzde elektrikli otomobil batarya teknolojisi ortalama 450 kilometre menzil verisi verebilmektedir. Elektrikli araç kullanıcısı için minimum 300 kilometrelik rotalar tek şarj ile gidilebilecek rotalardır. Sürücüler, doğru araç kullanım stili ve gereksiz enerji tüketimi yapmayarak maksimum menzile ulaşabilir ve şarj istasyonlarındaki yoğunluğa takılmayabilir." ifadelerini kullandı.

Güncel şarj ağı haritası ve mobil uygulamalar kullanılmalı

Voltrun Enerji Genel Müdürü Veysel Yurdagel de Ramazan Bayramı tatili süresince uzun yola çıkacakların planlamalarını iyi yapmasını önererek, "Elektrikli araç kullanıcılarının güzergahlarındaki şarj istasyonlarını önceden belirlemeleri ve bu istasyonların kullanım durumlarını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor." dedi.

Yurdagel, İstanbul-Ankara, İstanbul-Antalya ve Ege-Akdeniz güzergahlarında yoğunluk yaşanabileceğine dikkati çekerek, kullanıcıların güncel şarj ağı haritası ve mobil uygulamalar aracılığıyla alternatif rotaları da planlamaya dahil etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kullanıcıların şarj istasyonlarında bekleme süresini azaltmak için bataryalarını tam dolum yerine yüzde 75-80 seviyesine kadar şarj etmelerinin verimlilik açısından daha doğru bir tercih olacağını belirten Yurdagel, mobil uygulamaları sayesinde istasyonlarının anlık doluluk durumunun görülebildiğini ve planların buna göre şekillendirilebileceğini söyledi.

Yurdagel, tatil döneminde artan trafiğe karşı teknik ve operasyonel hazırlıklar yaptıklarını, tüm şarj istasyonlarının donanımsal ve yazılımsal bakımlarının tamamlandığını ve çağrı merkezi çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiğini sözlerine ekledi.