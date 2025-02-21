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CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek eşinin rahatsızlanması nedeniyle imza toplamayı bıraktı

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin ön seçim sürecinde cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini, eşinin rahatsızlanması nedeniyle yarıda bıraktı. Çiçek, "Ek süre verilirse imza toplamaya devam edeceğim" dedi.

Haber Merkezi
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CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek eşinin rahatsızlanması nedeniyle imza toplamayı bıraktı
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CHP'de ön seçim süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17:00'ye kadar yapılabilecek.

Başvuru yapmak için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sayının birkaç katına ulaştı.

"Ek süre tanınırsa imza toplamaya devam edeceğim"

Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü.

Habertürk'e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim” dedi.

Sözcü'nün haberine göre Çiçek için 12 kişi imza verdi.

İmamoğlu resmen cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Hafta içinde yaptığı açıklamalarda adaylık için cuma gününü işaret eden İmamoğlu'nun CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı.

Başvuruyu avukatı yaptı

İmamoğlu’nun başvurusu avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

Pehlivan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu. Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

İmamoğlu sosyal medya hesabından resmi müracaatını yaptığını video paylaşarak, şu sözlerle duyurdu:

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım."

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