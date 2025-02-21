SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu resmen cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için hazırlıklar sürerken aday adaylığı için imza verme süreci salı günü başladı.

Hafta içinde yaptığı açıklamalarda adaylık için cuma gününü işaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı.

İşte o başvuru dilekçesi:

Başvuruyu avukatı yaptı

İmamoğlu’nun başvurusu avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

Pehlivan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu. Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

"Yeni bir başlangıç adımı"

İmamoğlu sosyal medya hesabından resmi müracaatını yaptığını video paylaşarak, şu sözlerle duyurdu:

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım."

İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.

Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız.

Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun."

Dursun Çiçek de aday adayı oldu

Öte yandan İmamoğlu haricinde CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı. Sözcü'nün haberine göre Çiçek için 12 kişi oy verdi.

Adaylık başvruları bugün sona eriyor

CHP'de ön seçim için adaylık başvuru süreci bugün sona eriyor. Aday adaylarının gerekli belgeler, bugün saat 17:00'ye kadar CHP Genel Merkezi'ne sunması gerekiyor.