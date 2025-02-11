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CHP'de ön seçim tarihi belirlendi: Adaylık için imza şartı

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla ön seçim düzenleyecek. Bu seçim, 23 Mart Pazar günü yapılacak. Aday olabilmek için ise 25 milletvekilinin imzası gerekecek.

Haber Merkezi
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CHP'de ön seçim tarihi belirlendi: Adaylık için imza şartı
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CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından erken seçim olasılığını gündeme alarak, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararı aldı. CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin 23 Mart Pazar günü yapılacağı açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirlemenin erken olduğu yönündeki eleştirilere, "Erken seçimin adayı erken belirlenir" diyerek karşılık verdi. Dün yapılan Parti Meclisi toplantısında, ön seçim tarihini belirleme yetkisi Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) devredildi.

 Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağı açıklamıştı

Adaylık sürecine ilişkin kritik bir gelişme ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in gerçekleştirdiği üçlü zirvede yaşandı. Toplantının ardından Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayacağı açıklanırken, Yavaş, "ikili aday" formülünü gündeme getirdi.

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